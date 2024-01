IMSA, 24h Daytona (hora 20): Porsche na frente, Cadillac por perto | AutoSport

A luta Porsche vs Cadillac continua em aberto, apesar da troca na liderança. A Porsche está agora no comando das operações, mas ainda não é possível apontar um claro favorito.

A Porsche Penske Motorsport assumiu a liderança da prova a quatro horas do fim, depois de Matt Campbell (Porsche #7) ter efetuado uma ultrapassagem bem sucedida a Jack Aitken (Cadillac #31). A intensa batalha entre o Porsche #7 de Campbell e o Cadillac #31 de Aitken, apesar de o homem da Cadillac ter enfrentado a pressão do outro Porsche da Penske, o #6 de Kevin Estre. Depois de uma terceira penalização por incumprimento dos parâmetros da unidade motriz, o #6 voltou a entrar na luta pela liderança. No entanto, o Estre cometeu um erro na saída das boxes, ficando parado numa das escapatórias durante alguns segundos, depois de uma saída de pista. Nos LMP2, o “18 da Era Motorsport liderava após uma paragem nas boxes do #04 da CrowdStrike Racing. A Paul Miller Racing liderava a GTD Pro, mas uma paragem na box do BMW #1 levou o Ferrari #62 da Risi Competizione à liderança. A Corvette Racing enfrentou contratempos nos GTD Pro, com ambos os carros a irem para a garagem devido a problemas distintos. Nos GTD, o Mercedes-AMG #57 da Winward Racing liderava, depois de uma batalha de várias voltas com o Ferrari #023 da Triarsi Competizione.

Nesta fase, a ordem conta com o Porsche #7 na frente, seguido do Cadillac #31 e do Acura #40.

Entrentanto o carro #33 da Sean Creech Motorsport, de João Barbosa, confirmou a desistência. uma edição das 24h de Daytona para esquecer, no que diz respeito aos pilotos portugueses. A Algarve Pro Racing continua na luta pela vitória nos LMP2, seguindo em terceiro lugar.

Resultados AQUI