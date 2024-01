IMSA, 24h Daytona (hora 18): Porsche vs Cadillac pela liderança | AutoSport

Nesta fase, temos uma excelente luta entre o Porsche #7 e o Cadillac #31, com o #5 em terceiro e o #40 em quarto, com o #6 a cair para quinto posto com menos uma volta. O #10 de Filipe Albuquerque já regressou à pista, mas com mais de 100 voltas de atraso, é apenas pela honra e para ganhar mais conhecimento do carro. Para o #33 de João Barbosa é também questão de honra terminar a corrida, que nunca sorriu à Sean Creech Motorsport.

Um longo período de bandeiras verdes terminou quando o Oreca #99 da AO Racing de Matthew Brabham se despistou. A LMP2 era liderada pelo Oreca #04 da CrowdStrike by APR, com a equipa portuguesa Algarve Pro Racing novamente na luta pela vitória. Nos GTD Pro, o BMW #1 da Paul Miller Racing estava na frente, e nos GTD o primeiro lugar era ocupado pelo Ferrari #023 da Triarsi Competizione.

A Porsche Penske Motorsport voltou a jogar muito bem nas boxes e orquestrou duas excelentes paragens, que despromoveram o Cadillac #31 da Action Express Racing (P. Derani / J. Aitken / T. Blomqvist) ao terceiro posto, depois de liderar antes das paragens. Mas o Porsche #6 (N. Tandy / M. Jaminet / K. Estre / L. Vanthoor) de Jaminet recebeu uma terceira penalização por violação dos parâmetros da unidade motriz. O Porsche #7 (D. Cameron / F. Nasr / M. Campbell / J. Newgarden) e o Porsche #5 (G. Bruni / N. Jani / A. Picariello /R. Dumas) da Proton Competition seguiam em terceiro e quarto, com o Acura #40 da Wayne Taylor Racing (Taylor / L. Deletraz / C. Herta / J.Button) em quinto.

