IMSA, 24h Daytona (hora 15): Drama e surpresas durante a noite | AutoSport

Uma corrida marcada por surpresas e complicações técnicas, mais até do que no ano passado em que vimos a estreia destes GTP. A noite de Daytona tem oferecido surpresas, nem todas bem-vindas, especialmente para os fãs portugueses.

O Acura #10 da Wayne Taylor Racing (R. Taylor / F. Albuquerque / B. Hartley/ M. Ericsson), conduzido por Ricky Taylor, assumiu a liderança no final da primeira hora num arranque atribulado. Pipo Derani, no Cadillac #31 (P. Derani / J. Aitken / T. Blomqvist), começou na pole, mas foi ultrapassado por Sebastien Bourdais, no Cadillac #01 (A. Palou / R. van der Zande/ S. Bourdais / S. Dixon). Ricky Taylor ganhou a liderança através de paragens estratégicas nas boxes. Seguiram-se vários períodos com bandeiras amarelas, incluindo um acidente envolvendo o Lexus de Mike Conway e o carro LMP2 de Dennis Anderse. O Lexus GTD Pro #14 (J. Hawksworth / B. BarnicoatK. Kirkwood / M. Conway) sofreu danos significativos. Taylor manteve a liderança ao dobrar a primeira hora, com Bourdais e Nasr a seguirem-no. Na LMP2, George Kurtz, no #4 da Crowdstrike Racing by APR liderava.

Na passagem pela terceira hora, Jack Aitken estava na frente da corrida. O Cadillac #31 liderou durante as paragens nas boxes, aproveitando o facto de os outros terem feito uma paragem sob Full Course Yellow (FCC). Um grande acidente despoletou a amarela, envolvendo o Oreca #11 da TDS Racing (que acabou por desistir). O Acura #40 (J. Taylor / L. Deletraz / C. HertaJ. Button) e o Chip Ganassi Racing #01 estavam também na luta pela liderança. Em LMP2, a United Autosports com o Oreca #2, conduzido por Pato O’Ward, liderava, depois de passar o Inter Europol #52. A Corvette Racing liderava nos GTD Pro com o Corvette #3. O Lamborghini da Iron Lynx caiu na classificação, depois de ter liderado, devido a uma penalização e o Lexus #14 regressou depois de um incidente anterior.

A corrida foi-se desenvolvendo e o Acura de Filipe Albuquerque parecia estar na luta pelo pódio, mas o azar abateu-se sobre a Acura. O carro #10 da Wayne Taylor Racing de Filipe Albuquerque acabou por parar na pista devido a um problema na cablagem. O carro foi recuperado durante o oitavo Full Course Caution. O Cadillac #31 de Pipo Derani regressou à liderança depois de uma paragem provocada pelo Ligier de Sean Creech Motorsport de João Barbosa, também com uma corrida complicada em LMP2. O Porsche #6 (N. Tandy / M. Jaminet / K. EstreL. Vanthoor) de Kevin Estre recebeu uma penalização, permitindo à Cadillac recuperar a liderança, com o BMW #25 (C. De Phillippi / N. Yelloly / M. MartinR. Ras) a passar para segundo.

Os problemas para a Acura continuaram como carro #40 a enfrentar também problemas técnicos. A vitória complicava-se para a Acura, que venceu nas últimas três edições. Mas o azar bateu também à porta dos candidatos à vitória: A Cadillac e a BMW enfrentaram contratempos, com o BMW M Hybrid V8 #24, que inicialmente liderava, a parar na Curva 3, perdendo 13 voltas durante a recuperação. O Cadillac #01, que chegou a estar a duas voltas do líder, recuperou a liderança, mas parou na Curva 1, ficando arredado da corrida. O BMW #25 passou para a frente, com o Porsche #6 da Penske e o Cadillac #31 da Action Express atrás. O Acura #40 da Wayne Taylor Racing (entretanto regressado à pista) e o Porsche #7 ficaram entre os cinco primeiros. O azar manteve-se do lado da BMW e o #25 também enfrentou problemas mecânicos.

Nesta fase, é o Cadillac #31 na liderança, seguido por perto pelo Acura #40, com o Porsche #7 na terceira posição. A Cadillac parece forte, mas tem agora muitos Porsche no seu encalço. A luta vai continuar a ser dura, enquanto o sol se vai preparando para voltar a iluminar Daytona.

Nas contas dos portugueses, Albuquerque tem o seu Acura parado nas boxes, o #04 da APR continua na luta pelos primeiros lugares em LMP2, enquanto o #33 de João Barbosa está em nono lugar, com muitas voltas de atraso.