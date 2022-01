IMSA, 24h Daytona, H23: Os dois Acura lideram à entrada da última hora | AutoSport

Hélio Castroneves é o líder das 24h de Daytona no Acura #60, tendo substituído Tom Blomqvist na paragem que antecedeu a entrada na última hora de corrida. Ricky Taylor segue-o 5 segundos mais atrás, mas com Loic Duval no Cadillac #5 colado na sua traseira. Pipo Derani também entrou para os comandos do Cadillac #31. Os pilotos ainda devem parar mais uma vez até ao final da corrida, com a vitória a poder cair para qualquer um dos quatro carros DPi.

Colton Herta continua a liderar o pelotão dos LMP2, Felipe Fraga os LMP3 e os dois Porsche #9 e #2 nos GTD Pro passaram quase as últimas duas horas em luta pela liderança, mas esta ainda pertence a Mathieu Jaminet no #9. Entre os GTD, lidera o Porsche da Wright Motorsports #16, que segue na esteira dos dois Porshe GTDPro.

Live timing, aqui.

Resultados completos, aqui.

Foto: LAT Images/Richard Dole