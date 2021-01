IMSA, 24h Daytona, H23: Albuquerque ao volante do #10 e na frente da corrida

Falta uma hora para o fim das 24h de Daytona. Filipe Albuquerque está em pista e levará o Acura #10 até à linha de meta. O português está na frente da corrida mas a concorrência está perto.

Tem sido uma prova intensa e o #10 tem liderado a segunda metade da corrida, mas nunca conseguiu cavar um fosso suficientemente grande para garantir alguma segurança. Na última hora de prova tivemos dois Full Course Yellow que juntaram o pelotão e provocaram momentos tensos em pista, mas o #10 tem conseguido responder a todos os desafios e manter-se na frente. Atrás de si segue o Cadillac #01 que sofreu um furo e caiu até ao quinto mas conseguiu recuperar e está agora no encalço do #10, seguido do surpreendente Mazda #55 que depois de estar com três voltas de atraso está na luta pela vitória. .

Em LMP2 o #18 da Era Motorsport está à frente do #8 da Tower Motorsport, em LMP3, João Barbosa conseguiu encurtar um pouco a desvantagem para o líder mas continua a três voltas do primeiro lugar.

Em GTLM o Corvette #3 teve um problema na penúltima paragem nas boxes e com isso caiu para o quarto lugar. O BMW #24 liderou durante breves instantes mas o Corvette #4 voltou à frente do pelotão, mas no último ciclo de paragens o #24 voltou para a frente mas desta vez foi destronado pelo #3 que recuperou do erro nas boxes. Em GTD o Mercedes #57 mantém-se na frente.