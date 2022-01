IMSA, 24h Daytona, H22: Luta mais intensa na frente da corrida | AutoSport

À passagem da 22ª hora da prova norte-americana é Richard Westbrook no #5 que lidera. Ricky Taylor, que substituiu Filipe Albuquerque, é segundo, Tom Blomqvist é terceiro e Mike Conway, quarto classificado.

Albuquerque tinha herdado a liderança da corrida, depois do Cadillac #5 ter parado para troca de pneus e abastecimento, mas parou pouco depois e entrou Taylor para o último turno da prova de resistência. O piloto português esteve envolvido numa luta mais intensa com Mike Conway, no Cadillac #31: Conway conseguiu ultrapassar na curva anterior ao banking, mas Albuquerque colocou-se junto à traseira do Cadillac e aproveitou o cone de ar para ultrapassar o adversário, mas perto de se tocarem. Com esta luta, Westbrook no #5 ganhou alguma vantagem e Tom Blomqvist, no Acura #60, chegou à traseira de Albuquerque e Conway, pressionando o homem da Cadillac, permitindo que o piloto português conseguisse diminuir a desvantagem para o #5.

Nos LMP2 é Colton Herta (#81) que está na frente; nos LMP3 é ainda o #74 de Felipe Fraga o líder; #9 passou o #2 pela liderança entre os GTD Pro. Jan Heylen no Porsche #16 é o primeiro entre os GTD.

Live timing, aqui.

Resultados completos, aqui.

Foto: LAT Images/Richard Dole