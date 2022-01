IMSA, 24h Daytona, H21: Menos de 20s entre os 4 primeiros | AutoSport

São menos de 20 segundos que separam os primeiros 4 classificados das 24h de Daytona, liderados neste momento pelo Cadillac #5 pilotado por Loic Duval, seguido do #31 de Pipo Derani e o Acura #10 com Filipe Albuquerque, que substituiu Alexander Rossi no início da hora. O Acura #60 é neste momento o quarto classificado, a 18.067s do líder.

Faltam apenas 3 horas para o fim da prova e tudo continua em aberto para estes 4 carros.

Patricio O’Ward no Oreca #81 é líder nos LMP2 com cerca de 30 segundos para Ferdinand Habsburg no #8 (que partilha com o piloto angolano Rui Andrade). Nesta classe, o Oreca #69 da G-Drive, assistida pela Algarve Pro Racing, abandonou durante a última hora, depois da equipa não ter conseguido resolver os problemas de embraiagem do carro.

Nos LMP3, Felipe Fraga no #74 lidera, enquanto João Barbosa no #33 está a uma volta do líder da classe.

Os Porsche lideram os GTD Pro, com o #2 à frente do #9, invertendo a ordem na passagem da hora anterior, e nos GTD é o Porsche #16 com Zacharie Robichon ao volante que lidera a classe, com 45 segundos de vantagem para Nicklas Nielsen no Ferrari 488 GT3 #21 Ferrari.

Live timing, aqui.

Resultados completos, aqui.

Foto: LAT Images/Richard Dole