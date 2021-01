IMSA, 24h Daytona, H21: Filipe Albuquerque lidera, mas tudo está em aberto

Quem viu o arranque da corrida poderá ter tido algumas dúvidas do que está a acontecer agora. Se nas primeiras horas o #10 de Filipe Albuquerque parecia não ter o andamento necessário para enfrentar o poderio dos Cadillac, a noite fez bem ao Acura AXR-05 da WTR.

Albuquerque assumiu a liderança a meio da prova e desde então tem sido o #10 a comandar as operações. A pressão dos Cadillac tem sido constante, mas a equipa tem-se mantido na frente e lidera a prova. sobre o #48 da Action Express. O #01 da Chip Ganassi e o #31 foram os carros que mais tentaram incomodar o Acura #10, mas um problema na caixa do #31 levou a um atraso de 20 voltas para os atuais campeões do IMSA. O carro vermelho da AXR continua a debater-se com pequenos problemas que levam a atrasos maiores.

Para já o #10 parece ter o ritmo certo para ter sucesso no final da prova. O pódio conta para já com o #48 e com o Cadillac #01 que acabou de passar o Acura #30. Vamos continuar a torcer pelo nosso piloto.

Em GTLM a luta continua intensa, com quatro carros a tentar a vitória final. Os Corvette continuam na frente mas o Ferrari #62 e o BMW #24 continuam a pressionar os líderes.

Em LMP3 as diferenças são tantas que as equipas podem limitar-se a gerir. O #74 continua na frente, com quatro voltas de avanço para o #33 de João Barbosa que por sua vez tem seis voltas de vantagem para o terceiro classificado.

Em LMP2 foi o #18 da Era Motorsport a passar para a frente da corrida depois de um longo período de domínio do #8 da Tower Motorsport.

Em GTD o #57 tem estado na frente da corrida nesta segunda metade da prova e vimos uma grande luta com o Ferrari #21, mas um incidente entre estes dois carros levou o Ferrari para as boxes onde perdeu duas voltas para o líder, que é agora pressionado pelo #75 da SunEnergy1 Racing.

