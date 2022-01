IMSA, 24h Daytona, H20: Cadillac #31 lidera antes de novas paragens | AutoSport

O Cadillac #31 com Pipo Derani ao volante era o líder da corrida à passagem da 20ª hora de corrida, com o piloto brasileiro a ultrapassar o Acura #10, com Alexander Rossi aos comandos, e o Cadillac #5 de Richard Westbrook momentos antes. A luta pela vitória continua com 4 candidatos – os dois Cadillac e os dois Acura – na altura em que entramos para as últimas 4 horas de corrida.Todos os quatro carros trocaram de posição na liderança através de sequências de pit stop, no que tem sido uma batalha difícil nos DPi.

O # 81da DragonSpeed com Pato O’Ward ao volante do Oreca está na frente entre os LMP2, enquanto #74 da Riley Motorsports liderara nos LMP3 apesar de uma paragem não programada para um furo lento para Michael Cooper a seis horas do final da prova.

Nos GTD Pro é o 1-2 para a Porsche, liderado pelo #9 da Pfaff Motorsports com Matt Campbell, que detém uma curta vantagem sobre o Porsche 911 GT3R #2 de Dennis Olsen.

Jan Heylen lidera nos GTD, aos comandos do Porsche 911 GT3R #16.

Foto: LAT Images/Richard Dole