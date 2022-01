IMSA, 24h Daytona, H18: Acura #10 regressa à liderança | AutoSport

O Acura #10 de Filipe Albuquerque, pilotado à passagem da 18ª hora de corrida por Ricky Taylor, lidera o pelotão nas 24h de Daytona. A disputa pela vitória entre os DPi e à geral, ficou restrita a 4 carros, depois do segundo Cadillac da Chip Ganassi Racing, o #02, ter tido problemas na bomba de combustível e ter parado durante muito tempo na box da equipa. Os dois carros da equipa estão a 28 voltas do líder (#02) e a 40 voltas (#01)

Um toque entre os dois Cadillac restantes resultou num pião para o #31 da Action Express Racing com Tristan Nunez, levando a que os dois Acura conseguissem ter alguma margem para os adversários. Tom Blomqvist no #60 esteve na liderança muito tempo até ter parado e sido substituído por Hélio Castroneves, que está na vice-liderança da corrida, atrás do #10 com Taylor ao volante.

Ferdinand Habsburg lidera nos LMP2 ao volante do Oreca #08, com mais de 21 segundo e meio para o #81 de Devlin Defrancesco. Nos LMP3 é Michael Cooper no Liger #74 o líder, com quase 11 segundos de vantagem para o segundo classificado.

Nos GTDPro, é Patrick Pilet no Porsche 911 GT3R #2 que lidera a corrida, com Daniel Serra no Ferrari 488 GT #62 em segundo e o Porsche #9 de Matt Campbell em terceiro. Entre os GTD é Jordan Pepper no McLaren 720S GT3 #70 o primeiro da classe.

Foto: JB Photopress/José Bispo