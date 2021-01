IMSA, 24h Daytona, H16: Acura #10 aproxima-se da liderança

A Cadillac continua a liderar as 24h de Daytona, mas o #10 está agora mais perto da liderança. O #01 da Chip Ganassi está na frente mas o #10 continua a ameaçar.

O domínio da Cadillac diluiu-se nas últimas duas horas com o #01 na frente, agora com Renger Van de Zande ao volante do Cadillac, mas seguido de perto por Hélio Castroneves no Acura #10. O segundo Acura, o #60 com Dane Cameron aos comandos, fecha o top3, seguido de perto por Pipo Derani no “Caddy” #31, embora tenha reportado aos engenheiros vibrações no fundo plano do carro. O #48 de Kamui Kobayashi teve um pequeno incidente numa luta com #01 mas está ainda na volta do líder numa luta cada vez mais interessante. O Mazda #55 está a três voltas do líder.

Em LMP2 o Oreca #8 continua na frente da corrida, seguido do Oreca #18 com o Oreca #82 a fechar o top3. Em LMP3, João Barbosa está agora aos comandos do #33 e segue na segunda posição a cinco voltas do Ligier #74 que tem uma liderança confortável.

As lutas em GTLM têm sido fantásticas e os dois Corvette continuam a dar espetáculo com o BMW #25, seguidos de perto do do Ferrari #62 e do BMW #24.

Em GTD continua a ser o Mercedes #57 na frente das operações, agora com nove carros ainda com hipóteses de lutar pelo primeiro lugar.

