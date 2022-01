IMSA, 24h Daytona, H15: Luta na frente continua em aberto | AutoSport

A 15ª hora das 24h de Daytona foi cruzada com um Full Course Yellow, algo que já aconteceu por mais de uma dúzia de vezes nesta corrida. Na frente as contas continuam em aberto e temos cinco carros a lutar pela vitória.

A história nos DPi tem sido de trocas constantes pela liderança. Filipe Albuquerque começou a corrida na frente, mas começou a perder algum terreno caindo na classificação, nunca de forma preocupante. Os Cadillac começaram a impor a sua lei, mas os Acura sempre por perto. O Cadillac #48 (M. Rockenfeller / K. Kobayashi /J. Johnson / J. Lopez) de Kamui Kobayashi cruzou a primeira hora na liderança e na segunda hora também era o #48 na liderança. Foi também um Cadillac a liderar na sexta hora, sendo neste caso o #01 (R. van der Zande / S. Bourdais / S. Dixon / A. Palou), que recebeu os pontos máximos para a Michelin Endurance Cup, uma hora depois do susto no #10 (R. Taylor / F. Albuquerque / A. Rossi / W. Stevens), em que Will Stevens teve um problema na curva 1, fazendo um pião e aparecendo com um pneu rebentado, obrigando o britânico a regressar lentamente às boxes para a troca. No entanto, o tempo perdido não foi considerável e os FCY permitiram que a WTR colocasse de novo o carro perto dos lugares da frente.

Foi o Cadillac #5 (T. Vautier / R. Westbrook / L. Duval / B. Keating) a cruzar a linha de meta em primeiro ao chegarmos às 12h de prova, com Richard Westbrook a ficar com essa honra. Mas os sete DPi lutavam pelos primeiros lugares de forma aguerrida. A noite traz sempre problemas, além de um frio extremo que se faz sentir na Daytona International Speedway. O Cadillac #48 sofreu um toque com um LMP3 na curva 3 o que atirou a máquina para fora de pista, obrigando a reparações mais demoradas. Também o “Caddy” #01 teve problemas técnicos, com um alternador a dar dores de cabeça e a retirar a equipa da luta pela vitória. Neste momento o #48 tem 22 voltas de atraso e o #01 42 voltas de atraso. Os restantes cinco DPI estão na volta do líder.

Em LMP2 neste momento tempos o #29 da Racing Team Nederland (F. Van Eerd / G. van der Garde / D. Murry / R. Veekay) na frente, com quatro carros na volta do líder, sendo um deles o #69 da Algarve Pro Racing (J. Falb / J. Allen / L. Ghiotto / T. van der Helm), nesta primeira aventura em Daytona. Também o piloto angolano Rui Andrade, que está neste momento no carro, mantém o seu #8 (J. Farano / L. Deletraz / R. Pinto de Andrade / F. Habsburg) na luta pela vitória. Em LMP3 o #74 (G. Robinson / F. Fraga / K. van Berlo / M. Cooper) está na frente das operações com o #33 de João Barbosa, que está a duas voltas do líder, uma desvantagem que pode ser ainda recuperada. Em GTD Pro a luta também sido interessante mas é o Porsche #9 (M. Campbell / M. Jaminet / F. Nasr) na frente das operações. Nos GTD é o Porsche #16 (R. Hardwick / Z. Robichon / J. Heylen / R. Lietz) na liderança, quando faltam agora menos de 9 horas para o fim da prova.

