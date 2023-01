IMSA, 24h Daytona, H15 – Acura, Porsche e Cadillac ainda na luta | AutoSport

A noite de Daytona está a entrar na sua reta final, mas para já a tendência mantém-se. A Acura está na frente da corrida com o carro #60 da Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian (Tom Blomqvist, Colin Braun, Helio Castroneves, Simon Pagenaud), algo que tem sido recorrente. O #10 da Wayne Taylor Racing (Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Louis Deletraz, Brendon Hartley) segue na sétima posição, tendo perdido duas voltas nas boxes.

O #60 entrou na corrida a todo o gás, liderando a primeira hora de prova. Tom Blomqvist manteve a liderança após a bandeira verde e conseguiu aumentar a vantagem sobre o Felipe Nasr no Porsche 963 #7 (Felipe Nasr, Matt Campbell, Michael Christensen), mas Ricky Taylor no Acura #10 perdeu o terceiro posto logo nos instantes iniciais para Sébastien Bourdais no Cadillac #01 (Sebastien Bourdais, Renger van der Zande, Scott Dixon), ainda antes do primeiro período de ‘Full Course Yellow’ (FCY)devido à paragem do Oreca 07-Gibson #8 da Tower Motorsports com John Farano ao volante.

Após o curto período de FCY, Bourdais foi capaz ainda de ultrapassar Nasr e assumir a vice-liderança. Ainda com menos de meia hora de corrida, Blomqvist tinha 3.666s para Boourdais, enquanto Nasr era pressionado por Taylor.

Perto de atingir a primeira meia hora, Ricky Taylor cometeu um erro e perdeu tempo, e o terreno que tinha conquistado sobre o Porsche de Nasr, sendo ainda ultrapassado por Nick Tandy no Porsche 963 #6 (Nick Tandy, Mathieu Jaminet, Dane Cameron), passando a ocupar o quinto posto da classificação. Taylor foi atrás do prejuízo e algumas voltas depois conseguiu, com uma boa manobra sobre Tandy, recuperar o quarto posto.

Nick Tandy continuou a perder terreno e ficou à mercê do Cadillac #31 (Pipo Derani, Alexander Sims, Jack Aitken) da Action Express Racing pilotado por Pipo Derani. À entrada para a curva 1, os seguiam tão juntos que houve um toque entre os dois carros, levando-os a seguir um pouco pela escapatória, com Derani à frente de Tandy.

Os primeiros problemas para um concorrente da classe GTP ocorreu muito perto do final da primeira hora, com o BMW M Hybrid V8 #25 (Connor de Philippi, Nick Yelloly, Sheldon van der Linde, Colton Herta) com Nick Yelloly aos comandos a ficar parado fora de pista.

Com a BMW sem ritmo, a luta pela frente da corrida estava entregue aos Acura e aos Porsche, com os Cadillac a tentarem intrometer-se. Apesar do #60 se manter na frente, os Full Course Yellow impediram que o carro da MSR se afastasse muito, mantendo as contas renhidas na frente. O #1 caiu para sexto depois de uma passagem pelas boxes em que perderam mais tempo e com isso o Acura #60 manteve-se na frente com o Acura#10 em luta com os Porsches. Deletraz passou para segundo e no final da quarta hora, tínhamos uma dobradinha da Acura.

A noite da Porsche piorou sobremaneira, quando o #7 ficou parado nas boxes, perdendo vinte voltas com uma troca de baterias que demorou 35 minutos. Depois do BMW #25 ter regressado à pista (para o que é na prática mais uma sessão de testes), foi o segundo LMDh a claudicar nesta prova. À passagem da sexta hora, o Acura #10 de Albuquerque liderava e por isso marcou pontos para a Michelin Endurance Cup, com os pontos a serem entregues nas horas 6, 12 e 18, com o Cadillac #31 a ser segundo e o Acura #60 terceiro. O Cadillac #01 perdeu algum tempo numa troca de asa traseira depois de Scott Dixon ter travado a fundo para evitar o pião do Oreca da Tower Motorsports (tocado pelo #60 da MSR). Dixon travou mas o LMP3 que seguia atrás de si não conseguiu fazer o mesmo a tempo o que resultou em danos no carro, fáceis de reparar mas com um custo de tempo.

Entretanto, Blomqvist voltou aos comandos do Acura #60 e com mais um excelente turno de condução, chegou à frente da corrida e aí se manteve quando a corrida chegou às 12h, com Pagenaud a cruzar a linha de meta por essa altura, amealhando cinco pontos para a MEC.

O #60 tem-se mantido na frente, sem problemas, com o Porsche #6, o Cadillac #02 (Alex Lynn, Richard Westbrook, Earl Bamber) e o Cadillac #01 ainda na volta do líder. Para o #10, a noite piorou quando Albuquerque ficou parado na via das boxes por duas voltas, com um problema mecânico. Duas voltas não são impossíveis de recuperar, mas há ainda muito trabalho pela frente. Temos portanto ainda seis carros, na luta pela vitória, um sétimo que pode entrar nessas contas até ao fim e dois carros definitivamente arredados da vitória (o BMW#25 e o Porsche #7).

LMP2

Nos LMP2. o #52 da PR1/Mathiasen Motorsports (Ben Keating, Paul-Loup Chatin, Alex Quinn, Nicolas Lapierre), com um alinhamento de luxo, liderou grande parte da primeira metade da corrida, mas o #35 da TDS Racing (Francois Heriau, Giedo van der Garde, Josh Pierson, Job van Uitert) também com um excelente alinhamento de pilotos intrometeu-se nas lutas pelas primeiras posições, tal como o #11, também da TDS(Scott Huffaker, Steven Thomas, Mikkel Jensen, Rinus VeeKay). Neste momento é o #4 da CrowdStrike Racing by APR, com o apoio da Algarve Pro Racing (George Kurtz, Matt McMurry, Ben Hanley, Esteban Gutierrez) a liderar, seguido do #35 e do #88 da AF Corse (François Perrodo, Matthieu Vaxiviere, Julien Canal, Nicklas Nielsen) ainda com o #52 e o #51 da Rick Ware Racing (Pietro Fittipaldi, Eric Lux, Devlin DeFrancesco, Austin Cindric) na luta pela vitória

LMP3

Nos LMP3 as coisas estão bem encaminhadas para o #33 da Sean Creech Motorsports (João Barbosa, Lance Willsey, Nico Pino, Nolan Siegel) que liderou grande parte da corrida até agora, desafiado na primeira metade da corrida pelo #36 da Andretti Autosport (Jarrett Andretti, Gabby Chaves, Rasmus Lindh, Dakota Dickerson), com uma penalização a Rasmus Lindh (toque num LMP2) a facilitar a vida à equipa da estrela portuguesa. Para Guilherme Oliveira, a corrida já terminou. Um incêndio no Ligier JS P320-Nissan da

MRS GT-Racing (James French, Sebastian Alvarez, Danial Frost, Guilherme Oliveira) acabou com as pretensões do jovem piloto luso.

GTD Pro

São ainda seis os carros na volta do líder nos GTD Pro, com o Mercedes #79 da WeatherTech Racing (Proton Competition) na frente, seguido do Lexus #14 da Vasser Sullivan e do Corvette #3 da Corvette Racing. A Corvette começou na frente, mas o Aston Martin #23 da Heart of Racing também quis experimentar as sensações da frente do pelotão. A luta Aston vs Corvette animava, mas um problema no pneu do “Vette” #3 comprometeu a luta, com o carro americano a perder algum tempo. Mas o equilíbrio mantém-se nesta classe.

GTD

O Aston Martin #27 da Heart of Racing Team lidera, mas a luta com o Mercedes #32 Team Korthoff Motorsports tem sido interessante de seguir desde as primeiras horas. Mas o Mercedes #57 da Winward Motorsport tem estado também nesta discussão, ainda em aberto.

