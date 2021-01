IMSA, 24h Daytona, H14: Cadillac novamente na liderança

Está tudo em aberto ainda nas 24h de Daytona quando ainda faltam dez horas para o fim da prova. Depois de ter liderado quando o relógio chegou às 12h de prova, o #10 de Filipe Albuquerque está agora em terceiro, atrás de dois Cadillac.

Albuquerque voltou a brilhar no seu turno de condução e deu pontos preciosos para a WTR na Michelin Endurance Cup, mas neste momento é Ricky Taylor ao volante do Acura, na perseguição do #31 da AXR e do #01 da Chip Ganassi. Temos ainda cinco carros na volta do líder, o que significa que estão em luta direta, enquanto o Mazda #55 que perdeu tempo nas boxes com reparações na traseira do seu carro tem agora três voltas de atraso, o que é recuperável. Menos recuperável parece a desvantagem de 50 voltas do #5, depois de um incidente com um GTD que custou a corrida à JDC-Miller Motorsports que parecia ter argumentos para lutar pela vitória.

Em LMP2 temos o Oreca #8 da Tower Motorsport na liderança depois de ter passado o Dallara da Cetilar Racing. A representação do WEC já está fora de prova com os carros da Team Nederland e da High Class na lista de desistências e os favoritos da PR1 Mathiasen Motorsports também estão fora da luta pela vitória.

Em GTLM temos uma excelente luta com os Corvettes a liderar a prova, algo que tem acontecido desde o começo, mas com o BMW #25 a intrometer-se na luta, com os carros muito próximos. Dos seis carros que começaram a prova apenas o Porsche #79 está fora da luta pela vitória com 11 voltas de atraso, depois de um toque no arranque da prova que necessitou de reparações mais demoradas.

Em LMP3 o #33 de João Barbosa segue em segundo lugar com cinco voltas de atraso para o líder, o #74. Em GTD temos 11 carros que estão ainda em luta pelos primeiros lugares sendo que nesta fase lidera o Mercedes #57.

