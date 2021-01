IMSA, 24h Daytona, H12: Filipe Albuquerque na frente

Depois dos homens do Acura ARX-05 Dpi #10 da Wayne Taylor Racing de Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Alexander Rossi e Helio Castroneves terem perdido algum tempo na quinta hora devido a um problema com o pneu traseiro direito, passaram a liderar a corrida no final da 11ª hora, tendo agora com 3.218s de avanço para o o Cadillac DPi #48 da Ally Cadillac Racing Jimmie Johnson de Kamui Kobayashi, Simon Pagenaud e Mike Rockenfeller.

O Cadillac Dpi #1 da Cadillac Chip Ganassi Racing de Renger van der Zande, Kevin Magnussen e Scott Dixon roda um pouco mais atrás a 12.146s, segguindo-se o Cadillac DPi #31 da Whelen Engineering Racing de Felipe Nasr, Mike Conway, Pipo Derani e Chase Elliott a 23.370s, o Acura DPi #60 da Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian de Dane Cameron, Olivier Pla, Juan Pablo Montoya e AJ Allmendinger, a 43.099s, o Mazda DPi #55 da Mazda Motorsports de Oliver Jarvis, Harry Tincknell e Jonathan Bomarito já roda a três voltas depois de ter tido problemas.

O Ligier JS P320 #33 da Sean Creech Motorsport de Lance Willsey, João Barbosa, Wayne Boyd e Yann Clairay roda no terceiro lugar da sua categoria.

À quarta hora de corrida, já com o circuito mergulhado na escuridão, era a vez de Tristan Vautier no Cadillac #5 de Mustang Sampling / JDC-Miller MotorSports liderar a corrida. O francês rodava na frente de Kevin Magnussen (Cadillac #01 Chip Ganassi Racing). O carro de Filipe Albuquerque, o #10 da Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 na altura nas mãos de Ricky Taylor era o terceiro, o #48 Ally Cadillac Racing (Mike Rockenfeller) e o #60 Meyer Shank Racing Acura (Olivier Pla) completavam o top 5.

Três Oreca 07s estavam na frente da LMP2. O #11 WIN Autosport dominava à frente do #52 da PR1 Mathiasen Motorsports e do #8 da Tower Motorsport. O #47 Dallara P217 tinha sido penalizado ocm um drive-through e nesta altura a LMP2 já tinha sofrido três abandonos, o #29 Oreca da Racing Team Nederland, depois de uma saída de pista, o #81 da DragonSpeed USA e o #20 da High Class Racing .

À passagem da sexta hora, Sebastien Bourdais mantinha ntinuou o Cadillac DPi-V.R da JDC-Miller Motorsports na frente, com uma vantagem de 11.8 segundos sobre o Cadillac DPi #01 da Chip Ganassi Racing de Scott Dixon, com Hélio Castroneves em terceiro no Acura ARX-05 #10 da Wayne Taylor Racing onde também está Filipe Albuquerque. Castroneves continuava na luta apesar duma lenta paragem nas boxes para resolver um problema com a montagem de um pneu traseiro direito, durante a quinta hora.

Ma LMP2 liderava o #11 da WIN Autosport de Matt Bell lidera, dilatando a vantagem depois de problema com o seu colega de equipa Tristan Nunez, no início da corrida. Bell detinha uma vantagem de 40 segundos sobre o Oreca 07 Gibson #82 da DragonSpeed de Fabian Schiller, com John Farano, da Tower Motorsports, em terceiro. O homem da pole, o Oreca #52 da PR1/Mathiasen Motorsports Oreca perdeu posições depois de bater num muro.

Scott Andrews liderava a LMP3 com o Ligier JS P320 Nissan #74 da Riley Motorsports. A Corvette Racing tinha dois carros na frente dos GT Le Mans, o Chevrolet Corvette C8.R #4 de Alexander Sims, apesar de ter uma breve excursão fora de pista. Na GT Daytona, grande luta pelos lugares da frente sendo o Porsche 911 GT3 R #16 da Wright Motorsports de Klaus Bachler a estar na frente com seis horas de corrida, detendo uma vantagem de dois segundos sobre o Lamborghini Huracan GT3 Evo #1 da Paul Miller Racing de Bryan Sellers, com Roman De Angelis em terceiro no Aston Martin Vantage #23 da The Heart of Racing Aston Martin.

Após dez horas de corrida as 24 Horas de Daytona eram lideradas pelo Cadillac DPi-V.R/ #1 da Chip Ganassi Racing de Kevin Magnussen, Renger van der Zande e Scott Dixon, 9.3s na frente do Acura ARX-05 DPi #10 da Wayne Taylor Racing de Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Alexander Rossi e Hélio Castroneves. Nesta altura havia mais três DPi na volta do líder com os Cadillacs inscritos pela Ally Cadillac Racing e Whelen Engineering Racing, e o Acura/Meyer Shank Racing de Olivier Pla. O Mazda estava nesta altura uma volta atrás do líder. O Cadillac DPi-V.R/Mustang Sampling Racing de Loïc Duval, Tristan Vautier e Sébastien Bourdais esteve parado durante muito tempo. Vautier foi atingido pelo Porsche/Wright Motorsports de Jan Heylen.

O belga não conseguiu ouvir o a equipa e spotter porque o 911 GT3 R estava sem rádio. O início da 11ª hora esteve sob neutralização após um incêndio no Lexus RC F GT3/Vasser Sullivan de Frankie Montecalvo. Nos LMP2, os Oreca 07/Tower Motorsports de Matthieu Vaxiviere, Timothé Buret, Gabriel Aubry e John Farano lideravam com uma vantagem de 1.45m sobre o Oreca 07/WIN Motorsport. O Dallara P217/Cetilar Racing era terceiro.

Tempos Online – CLIQUE AQUI