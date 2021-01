IMSA, 24h Daytona, Filipe Albuquerque: “Temos rodado nos limites”

Filipe Albuquerque está na frente das 24h de Daytona decorridas que estão mais de 17 horas de competição. O piloto português no Accura com o #10 partilha a condução da máquina da Wayne Taylor Racing com Ricky Taylor, Helio Castroneves e Alexander Rossi. Depois de terem largado da quinta posição da grelha têm vindo a recuperar posições para chegarem a esta fase na primeira posição.



O piloto português está bastante satisfeito com o trabalho desenvolvido pela equipa até ao momento: “Tem sido uma corrida muito dura, temos rodado nos limites. Os nossos adversários estão muito rápidos e só desta forma conseguimos estar na frente. Ainda faltam muitas horas até ao final, mas mantemos a esperança”, disse o piloto português.

Albuquerque procura levar para casa o terceiro Rolex para casa depois de uma vitória em GTD e uma vitória à geral. Os Acura tem aumentado o ritmo ao longo da corrida e depois de um primeira parte da prova em que os Cadillac pareciam ter alguma vantagem, agora o #10 está na liderança, embora o top 5 esteja ainda bem dentro da luta pela vitória.