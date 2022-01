IMSA, 24h Daytona, Filipe Albuquerque: “Sei que vai ser uma corrida muito dura” | AutoSport

Filipe Albuquerque vai arrancar para a sua 10ª participação nas emblemáticas 24h de Daytona, amanhã, sábado pelas 18.40h (hora Portugal Continental). O piloto de Coimbra arranca da primeira posição da grelha de partida e espera, 24h depois conseguir a sua quarta vitória na grande maratona americana, a primeira prova do IMSA WeatherTech Sportscar Championship.

Albuquerque e os seus companheiros de equipa do Acura #10, Ricky Taylor, Alexander Rossi e Will Stevens são os principais candidatos à vitória, mas é sabido, que numa corrida tão longa e exigente nada pode ser garantido à partida. O piloto português está ciente das dificuldades que lhe espera, mas ao mesmo tempo sabe que estão reunidas as condições para alcançar os objetivos.

“Estar na ‘pole position’ é um bom indicador: temos um carro rápido e fiável! Mas não basta, é preciso sorte”, começou por referir Albuquerque. Há quem diga que a sorte se conquista: “Umas vezes sim e outras vezes não. Por isso temos de fazer o nosso trabalho muito bem feito, não menosprezar os adversários e acreditar até ao fim. Ganhei o ano passado com este carro e com esta equipa por isso só espero que a história se repita”, continuou o piloto português.

Começar bem em Daytona é um passo importante para vencer o campeonato no final da época. “E se queremos chegar ao título que nos escapou em 2021 temos de começar a ganhar terreno logo desde o início. Sei que vai ser uma corrida muito dura e interessante de acompanhar. Não podem perder”, rematou Filipe Albuquerque.

Albuquerque foi um dos homens mais rápidos dos treinos livres noturnos de quinta-feira. O piloto português ultrapassou as dificuldades criadas pelo tempo instável em Daytona: pouco antes do treino choveu, deixando a pista escorregadia e pouco apropriada a que os pilotos levassem os carros ao limite. Nos restantes 3 treinos, a Cadillac terminou duas sessões com carros seus no topo das tabelas de tempo (o #48 pilotado por Kamui Kobayashi e o #01 de Sebastien Bourdais), para além do LMP2 #81 da DragonSpeed USA.

Amanhã a partir das 18.40h, as 24 horas de competição podem ser acompanhadas em imsa.tv

Resultados completos dos treinos, aqui.