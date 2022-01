IMSA, 24h Daytona: Filipe Albuquerque é terceiro à passagem das 2h de corrida | AutoSport

Filipe Albuquerque ainda está aos comandos do Acura #10 da Wayne Taylor Racing e depois de ter perdido a liderança da corrida na primeira volta das 24h de Daytona, o português já passou pelo sétimo posto, tendo recuperado até ao segundo lugar. Neste momento é terceiro, mas deve estar a próxima a subsituição do piloto português ao volante do DPi. O líder é neste momento José Maria Lopez no Cadillac #48, seguido de Sebastien Bourdais no #01.

Os Cadillac têm mostrado melhor rendimento que os Acura com a temperatura baixa que se faz sentir em Daytona e no caso do #48, acompanhado com um bom turno de condução de Kamui Kobayashi, faz com que não tenham perdido a liderança desde a volta 1, exceto quando pararam nas boxes.

Rui Andrade está aos comandos do Oreca #8 da Tower Motorsport e está neste momento no 6º posto entre os LMP2, 13º da geral. Ainda nos LMP2, o Oreca #69 da G-Drive, com assistência da Algarve Pro Racing, ocupa o 3º posto da classe e o #68 da equipa está no 7º lugar da classe. Nos LMP3, João Barbosa está aos comandos do Ligier #33 que ocupa o 3º lugar da classe.

Os líderes das categorias são:

DPi – Cadillac DPi #48 de M. Rockenfeller / K. KobayashiJ. Johnson / J. Lopez

LMP2 – ORECA LMP2 07 #52 de B. Keating / M. Jensen / S. HuffakerN. Lapierre

LMP3 – Duqueine D08 #26 de N. Siegel / C. Shields / C. CrewsU. de Wilde

GTD Pro – Chevrolet Corvette C8.R GTD #4 de T. Milner / N. Tandy / M. Sorensen

GTD – Mercedes-AMG GT3 #57 de R. Ward / P. Ellis / M. Grenier / L. Auer

Live timing, aqui.

Resultados completos, aqui.

Foto: LAT Images/Richard Dole