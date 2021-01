IMSA, 24h Daytona: Acura e Cadillac dividem liderança no 2º e 3º treino

A Acura e a Cadillac colocaram os seus carros na frente do pelotão no segundo e terceiro treino livre, respetivamente, para a corrida de 24h de Daytona, prova inicial do IMSA WeaherTech SportsCar Championship de 2021.

Na frente no 2º treino ficou o #60 Acura DPi da Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian com Olivier Pla, Juan Pablo Montoya, Dane Cameron e AJ Allmendinger. O #60 fez a melhor volta em 1:34.287s, ficando na frente por 0.232s do #48 Cadillac DPi de Jimmie Johnson, Kamui Kobayashi, Simon Pagenaud e Mike Rockenfeller.

Ainda no 2º treino livre, nos LMP2, o mais rápido foi o #52 de Ben Keating, Nicolas Lapierre, Mikkel Jensen e Scott Huffaker. Nos LMP3, o mais rápido foi o #91 de Austin McCuster, Jeroen Bleekemolen, Jim Cox e Dylan Murry. Nos GTLM o Porsche 911 RSR – 19 #79 foi o mais rápido, enquanto o Lamborghini Hurancan GT3 #111 foi o mais rápido nos GTD.

No 3º treino, o #01 Cadillac DPi da Cadillac Chip Ganassi Racing, com Kevin Magnussen, Scott Dixon e Renger van der Zande foi o mais rápido, com uma volta de 1:34.146s, ficando na frente por 0.313s do Acura DPi #10 da Konica Minolta Acura ARX-05, com Filipe Albuquerque, Hélio Castroneves, Alexander Rossi e Ricky Taylor.

A participação portuguesa nestas 24h de Daytona fica a cabo de Filipe Albuquerque e João Barbosa. Nos DPi, Filipe Albuquerque foi 6º e 2º, enquanto João Barbosa (no #33 Ligier JSP320 Sean Creech Motorsport) foi 4º e 3º nos LMP3.

