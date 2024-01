IMSA, 24h Daytona: A reta final, com a mesma luta na frente | AutoSport

Chegamos à reta final das 24 horas de Daytona e a luta pela vitória continua em aberto. A duas horas do final, Matt Campbell liderava a corrida no Porsche 963 #7, com uma vantagem de oito segundos sobre o Cadillac #31 da Action Express Racing de Tom Blomqvist. A diferença estabilizou depois de Campbell ter ultrapassado Jack Aitken na 19ª hora.

Em LMP2, o Oreca #18 da Era Motorsport liderava, mas Colin Braun aproximou-se com o #4 CrowdStrike Racing by APR. Em GTD Pro vimos um confronto de três carros, com o Ferrari #62 da Risi Competizione a liderar, seguido pelo BMW n.º 1 da Paul Miller Racing e o Porsche n.º 77 da AO Racing em terceiro. Em GTD, o Mercedes-AMG n.º 57 da Winward Racing liderava após incidentes com o Ferrari # 023 da Triarsi Competizione.

Resultados AQUI

Foto: Richard Dole