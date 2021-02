IMSA, 24h Daytona: A incrível recuperação da Mazda

Ainda não foi desta que a Mazda conseguiu vencer em Daytona, nem foi desta que a equipa conseguiu uma prova sem problemas técnicos. Mas o que a tripulação do #55 fez merece destaque. Largar de último, ficar a três voltas do líder e mesmo assim recuperar e lutar pela vitória não é para qualquer equipa. Tal como no Acura #10, os homens do #55 tiveram de andar sempre no limite, mas conseguiram um lugar no pódio e só não foi medalha de prata porque Kobayashi roubou o lugar nos últimos minutos. Mas nem isso mancha a excelente prestação da equipa e dos seus pilotos.