IMSA, 24h Daytona: A equipa com mais sucesso na era DPi

Enquanto decorrem as 24h de Daytona 2021, podemos fazer uma breve retrospetiva do que tem sido esta prova na era DPi.

Depois da introdução da maquinaria DPi em 2017, ficou claro que os Cadillac eram a referência. A primeira corrida foi vencida pelo Cadillac DPi – V.R. #10 da Wayne Taylor Racing, com Max Angelelli, Jeff Gordon, Jordan Taylor e Ricky Taylor. A equipa Konica Minolta repetiu o triunfo em 2019 ( Jordan Taylor, Fernando Alonso, Renger van der Zande e Kamui Kobayashi) e em 2020 ( Ryan Briscoe, Scott Dixon, Kamui Kobayashi e Renger van der Zande) também com a máquina americana. Só em 2018 a WTR não venceu, com o triunfo a sorrir à Action Express com uma tripulação bem conhecida… João Barbosa, Filipe Albuquerque e Christian Fittipaldi, também de Cadillac.

Assim os Cadillac têm sido a máquina de referência nesta prova, tal como a WTR, que este ano opera um Acura AXR-05. Se a WTR vencer este ano manterá a tradição por um lado, mas quebrará uma série de vitórias seguidas da Cadillac nesta pista. Se uma equipa Cadillac vencer será a quinta vitória consecutiva da máquina americana. O que é mais importante? A máquina ou a equipa? Daqui por umas horas teremos mais alguma luz sobre esta questão.