IMSA, 24h Daytona: 19ª vitória da Porsche, 21 anos depois | AutoSport

Mais uma vez, Daytona presenteou-nos com um excelente espetáculo repleto de emoção. As melhores máquinas de resistência do mundo, os melhores pilotos, reunidos numa pista mítica, lutando entre si durante 24 horas. A vitória, como tantas vezes acontece em Daytona, foi decidida nos últimos minutos e sorriu à Porsche, que assinou a sua 19.ª vitória nesta prova, 21 anos depois do último triunfo. Felipe Nasr, Dane Cameron, Matt Campbell e Josef Newgarden venceram pela primeira vez a prova e deram a vitória à Porsche Penske Motorsports, com o Porsche 963 a destacar-se (quatro máquinas germânicas no top 6).

Foi uma corrida marcada por desistências, com grandes lutas a ficarem adiadas para outras provas. A Acura e a BMW foram as mais azaradas nos GTP, numa corrida em que o favoritismo dos Cadillac acabou por se confirmar, com a Porsche a fazer uma grande corrida, executando uma excelente estratégia, com paragens nas boxes executadas na perfeição.

Apesar dos desafios e das mudanças de liderança, as paragens finais cruciais viram a Porsche ganhar uma vantagem com menos 5% de consumo de energia do que o Cadillac. Esta vitória garantiu o recorde da Porsche de 19ª vitória geral nas 24 horas de Daytona, quebrando a série de três vitórias consecutivas da Acura. A Equipa Penske celebrou a sua primeira vitória na prova desde 1969.

A noite acabou, mais uma vez, por ser decisiva. A noite mais longa do ano viu o Cadillac #01 (A. Palou / R. van der Zande / S. Bourdais / S. Dixon) ficar pelo caminho, após ter estado constantemente na luta pelos primeiros lugares, com problemas mecânicos. Para a BMW a noite também foi madrasta, com os dois carros, o #24 (J. Krohn / P. Eng / A. Farfus / D. Vanthoor) e o #25 (C. De Phillippi / N. Yelloly / M. Martin / R. Rast) a terem também problemas que os arredaram das contas pela vitória. Para o Acura #10 de Filipe Albuquerque (R. Taylor / F. Albuquerque / B. Hartley / M. Ericsson) a noite trouxe o fim da esperança de lutar pelo pódio. A luta pela vitória seria difícil, mas o pódio estava ao alcance. Um problema na cablagem do Acura ARX-06 levou a uma estadia prolongada nas boxes e mais de 100 voltas de atraso. Quando o sol voltou a despontar, era o Cadillac #31 da Action Express (P. Derani / J. Aitken / T. Blomqvist) e os Porsche #7 e #6 N. Tandy / M. Jaminet / K. Estre / L. Vanthoor) que lutavam pelos primeiros lugares. O Acura #40 (J. Taylor / L. Deletraz / C. Herta / J. Button), apesar de ter enfrentando problemas técnicos, conseguiu recuperar e juntou-se à luta pelo pódio, com o Porsche #5 (G. Bruni / N. Jani / A. Picariello / R. Dumas).

Com o andar da corrida, apesar de várias interrupções e incidentes, especialmente na classe LMP2, ficou claro que a luta final seria entre o Porsche #7 e o Cadillac #31. O Porsche #6 acabou por ser penalizado três vezes por infrações técnicas, além de uma saída de pista perto do fim da corrida, que os afastou da luta final.

O momento decisivo ocorreu durante a última ronda de paragens nas boxes, quando Felipe Nasr ficou à frente de Tom Blomqvist em mais uma paragem bem gizada pela Penske. Isto seguiu-se a um último Full Course Caution, na última hora devido a um incidente de incêndio envolvendo o Lexus RC F GT3 #12 da Vasser Sullivan (uma das equipas mais azaradas desta prova). Tínhamos assim uma corrida sprint de meia hora para decidir o vencedor. Nasr conseguiu defender-se com sucesso dos grande esforço de Blomqvist, duas vezes vencedor, durante o recomeço, acabando por terminar com 2,112 segundos de vantagem na linha de meta. Ainda tivemos alguma confusão no final, com a mostragem da bandeira de xadrez a acontecer uma volta antes do esperado, mas nada disso mudou o desfecho, com a Porsche a festejar.

O pódio geral foi completado pelo Acura ARX-06 Wayne Taylor Racing com a Andretti, que ultrapassou contratempos para garantir um terceiro lugar.

Os restantes classificados incluíram o Porsche #6 da Penske e o Porsche #5 da Proton Competition. O Porsche da JDC-Miller Motorsports conquistou a sexta posição, a duas voltas do vencedor, enquanto os BMW M Hybrid V8 da Team RLL ficaram classificados nas sétima e oitava posições. O Cadillac #01 da Chip Ganassi Racing desistiu precocemente devido a um “problema mecânico no grupo motopropulsor”. Apesar de ter regressado à pista depois de uma demorada reparação, o Acura #10 desistiu já na última hora de prova, sem nada a ganhar.

LMP2

A Era Motorsport assegurou a vitória na classe LMP2 na Rolex 24 em Daytona, marcando o seu segundo triunfo no evento. O Oreca 07 Gibson #18, conduzido por Dwight Merriman, Ryan Dalziel, Connor Zilisch e Christian Rasmussen, terminou com 6,8 segundos de vantagem sobre o #04 da CrowdStrike Racing by APR. Foi uma corrida em que os LMP2 começaram por ser destaque pelos piores motivos, com alguns incidentes a envolverem maquinaria LMP2. Mas para compensar, assistimos a um grande final. Se na frente da corrida o #18 tinha uma vantagem relativamente confortável, a luta pelo pódio foi decidida nas últimas voltas. O #4 da Algarve Pro Racing, que esteve na luta pela vitória até perto do fim, acabou por assegurar o segundo lugar com o Riley Oreca #74 a completarem o pódio, seguido do #53 Inter Europol by PR1/Mathiasen Motorsports. Destaque para o pódio de Felipe Massa na sua primeira aventura em Daytona

Para João Barbosa foi uma prova ingrata no Ligier #33 da Sean Creech Motorsport. Uma corrida recheada de percalços que acabou com a desistência da equipa já perto do fim.

GT

O Ferrari 296 GT3 #62 da Risi Competizione conquistou a vitória na classe GTD Pro, com uma volta de vantagem sobre o Porsche 911 GT3 R #77 da AO Racing. Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra e Davide Rigon pilotaram o Ferrari vencedor. O BMW M4 GT3 #1 da Paul Miller Racing garantiu o último lugar no pódio depois de ultrapassar problemas de travões.

Na classe GTD, o Mercedes-AMG #57 da Winward Racing resistiu a um ataque final do Ferrari #21 da AF Corse para conquistar a vitória da classe, com o Ferrari #34 da Conquest Racing a completar o pódio.

Resultados AQUI