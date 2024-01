IMSA, 24 Horas de Daytona, H13: Porsche 963 #6 na frente, mas muito equilíbrio, Filipe Albuquerque teve problemas | AutoSport

Ao cabo de 13 horas de corrida, o Porsche 963 #6 da Porsche Penske Motorsports de Nick Tandy/Mathieu Jaminet/Kevin Estre/Laurens Vanthoor lidera mas seguido de muito perto pelo BMW M Hybrid V8 #25 da BMW M Team RLL de Connor De Phillippi/Nick Yelloly/Maxime Martin/Rene Rast, que roda a 0.615s com o Cadillac V-Series.R #31 da Whelen Engineering Cadillac Racing de Pipo Derani/Jack Aitken/Tom Blomqvist em terceiro a 1.569s. Quarto posto para o Cadillac V-Series.R #1 da Cadillac Racing de Alex Palou/Renger van der Zande /Sebastien Bourdais/Scott Dixon, que segue um pouco mais atrás a 3.589 o mesmo sucedendo com o Porsche 963 #7 da Porsche Penske Motorsports de Dane Cameron/Felipe Nasr/Matt Campbell/Josef Newgarden a 4.147s. Um pouco mais afastado o Acura ARX-06 #40 da Wayne Taylor Racing with Andretti de Jordan Taylor/Louis Deletraz/Colton Herta/Jenson Button a 37.511s e na sétima posição o Porsche 963 #85 da JDC-Miller MotorSports de Tijmen van der Helm/Richard Westbrook/Phil Hanson/Ben Keating a 3m25.573s. A fechar o top 10, o Porsche 963 #5 da Proton Competition Mustang Sampling de Gianmaria Bruni/Neel Jani/Alessio Picariello/Romain Dumas a 3m26.276s, o BMW M Hybrid V8 #24 da BMW M Team RLL de Jesse Krohn/Philipp Eng/Augusto Farfus/Dries Vanthoor a sete voltas e o melhor dos LMP2 a fechar o top 10, o ORECA LMP2 07 #52 da Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports de Jakub Smiechowski/Nick Boulle/Tom Dillmann/Pietro Fittipaldi. Os quatro primeiros LMP2 rodam muito juntos, seguindo-se o ORECA LMP2 07 #18 da Era Motorsport de Dwight Merriman/Ryan Dalziel/Connor Zilisch/Christian Rasmussen, o ORECA LMP2 07 #74 da Riley de Gar Robinson/Felipe Fraga/Josh Burdon/Felipe Massa, e no 13º lugar o ORECA LMP2 07 #4 da Crowdstrike Racing by APR de George Kurtz/Colin Braun/Toby Sowery/Malthe Jakobsen LMP2.

Ainda na mesma volta mas a cerca de 25 segundos o ORECA LMP2 07 #2 da United Autosports USA de Patricio O’Ward/Ben Keating/Nico Pino/Ben Hanley.

Na frente dos GTD Pro roda o Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #3 da Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports de Antonio Garcia/Alexander Sims/Daniel Juncadella seguido de muito perto pelo Porsche 911 GT3 R (992) #77 da AO Racing de Laurin Heinrich/Seb Priaulx/Michael Christensen.

Na classe GTD lidera o Mercedes AMG GT3 #57 da Winward Racing de Russell Ward/Philip Ellis/Indy Dontje/Daniel Morad

Má sorte para os portugueses que já ficaram para trás. O Acura ARX-06 #10 da Wayne Taylor Racing with Andretti de Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Brendon Hartley e Marcus Ericsson foi o primeiro construtor de GTP a ter problemas graves nas Rolex 24 at Daytona, quando o carro #10 parou em pista na hora nove. Albuquerque era terceiro lugar, atrás dos Cadillac V-Series.Rs n.º 31 e n.º 01 de Pipo Derani e Sebastien Bourdais, quando saiu da pista na Curva 3 com uma perda de potência. O Acura ARX-06 não pôde ser reiniciado e teve de ser transportado para as boxes. Um porta-voz da equipa explicou que o problema estava relacionado com a cablagem, que teve de ser substituída.

O Ligier LMP2 #33 da Sean Creech Motorsport de Lance Willsey, João Barbosa, Nolan Siegel e Jonny Edgar também se atrasou.

FOT IMSA/LAT Images/Michael L. Levitt