IMSA, 24 Horas Daytona: Acura de Albuquerque na liderança após 1 hora de corrida | AutoSport

Ricky Taylor, companheiro de equipa de Filipe Albuquerque no Acura ARX-06 nº10 da Wayne Taylor Racing with Andrettin, lidera as 24 Horas de Daytona à geral e na classe rainha Grand Touring Prototype (GTP) na passagem pela primeira hora de corrida, depois da primeira paragem no muro das boxes, que se seguiu a um dos dois Full Course Yellow ocorridos nos primeiros 60 minutos da prova norte-americana do WeatherTech Sportscar Championship.

Não houve qualquer alteração nas posições cimeiras da classe GTP, com dois Cadillac V-Series.R na frente do pelotão durante a maior parte da primeira hora, com Pipo Derani no nº 31 da Whelen Engineering Cadillac Racing seguido de perto por Sébastien Bourdais no 01 da Cadillac Racing. No entanto, Ricky Taylor no Acura ARX-06 nº10 da Wayne Taylor Racing with Andretti passou para a liderança após o primeiro e único Full Course Yellow (FCY) da prova de resistência de Daytona. O piloto norte-americano, companheiro de equipa de Filipe Albuquerque, tinha subido ao quinto posto logo após o arranque, mas Nick Tandy no Porsche 963 nº6 da Porsche Penske Motorsports ultrapassou-o ainda antes do período de FCY. A equipa foi mais rápida no pitstop que se seguiu a este período, permitindo a Taylor liderar. Quando estava a ser pressionado por Bourdais, depois deste ter ultrapassado o Cadillac de Derani, foi acionado um novo período de FCY, mantendo o norte-americano a primeira posição na passagem da primeira hora.

Na classe LMP2, George Kurtz no Oreca nº04 da Crowdstrike Racing operado pela Algarve Pro Racing alcançou a liderança também no momento do pitstop que se seguiu ao FCY, tendo estado até aquele momento Nick Boulle aos comandos do carro nº52 da Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports.

Na classe GTD Pro as mudanças foram mais visíveis, até porque as margens eram curtas entre as máquinas GT3 – tanto da categoria Pro como da GTD.

Ben Barnicoat levou o Lexus RC F GT3 nº14 da VasserSullivan à liderança e entregou o carro a Mike Conway no pitstop, que manteve a posição. Enquanto isso, entre os GTD também um Lexus RC F GT3 liderou grande parte da primeira hora, com Aaron Telitz ao volante do nº 12 da VasserSullivan.

A cerca de 10 minutos do final da primeira hora, Dennis Andersen perdeu o controlo do Oreca nº20 da classe LMP2 da equipa MDK by High Class Racing e sem poder escapar, o Lexus que Conway que liderava a classe GTD Pro bateu-lhe entre as curvas 2 e 3. O Lexus teve de ser recuperado, com danos extensos na frente, enquanto o Oreca foi capaz de regressar ao pitlane e levado para a garagem da equipa.

Assim, na liderança dos GTD Pro está agora Andrea Caldarelli no Lamborghini Huracan GT3 EVO2 nº19 da Iron Lynx.

Tempos online, AQUI.

Foto: LAT Images/ Richard Dole