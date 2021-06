IMSA: 20 carros em Detroit | AutoSport

É conhecida a lista de inscritos para a prova em Belle Isle, Detroit. 20 carros do IMSA Weathertech Sportscar Championship irão enfrentar o traçado citadino na quarta ronda do campeonato.

Teremos seis DPi, apenas dois GTLM e 12 GTD, sem grandes surpresas na lista de inscritos. Filipe Albuquerque estará aos comandos do #10, defendendo a liderança do campeonato com Ricky Taylor, numa época que começou da melhor forma para dupla da WTR. A dupla do Acura ARX-05 lidera com 1070 pontos, seguidos da dupla da Mazda Harry Tincknell e Oliver Jarvis. Em terceiro temos a dupla do Cadiilac #5 da JDC-Mustang Sampling Racing (Loic Duval, Tristan Vautier) com 951 pontos.

Em LMGTE teremos apenas a luta interna entre os dois Corvette Racing, o que não deixa de ser lamentável, recordando as grandes lutas que já tivemos nesta classe. Em GTD teremos a competitividade habitual, desta vez num traçado citadino exigente.