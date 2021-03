IMSA, 12h Sebring: Pipo Derani conquista a pole no Cadillac #31

Confirmou-se a tendência vista nos treinos e o Cadillac #31 da Action Express fez a pole para a corrida de amanhã.

Pipo Derani bateu o recorde para os DPi e fez a marca de 1:45:354 que lhe valeu o melhor tempo. Ricky Taylor (Acura #10 da WTR e de Filipe Albuquerque) foi o piloto que mais incomodou Derani com uma excelente luta entre o Cadillac e o Acura. Taylor chegou a liderar a qualificação, mas na sua última volta, Derani selou a pole para a corrida. Renger Van der Zande foi terceiro e não conseguiu melhor, porque o #48 de Jimmie Johnson obrigou ao final antecipado da sessão, com uma violenta saída de pista. Oliver Jarvis no Mazda #55 foi quarto e Olivier Pla completou o top 5.

Em LMP2 foi Steven Thomas no Oreca #11 da WIN Autosport a fazer o melhor tempo levando a melhor sobe Ben Keating no #52 da PR1 Mathiasen Motorsports.

Em LMP3 foi Rasmus Lindh a fazer a pole no Ligier #38 (Performance Tech Motorsports), com Oliver Askew no Duqueine #7 (Forty7 Motorsports) a ficar a 0,065 seg. do melhor tempo. O #33 de João Barbosa, com Lance Willsey ao volante, não fez melhor que o sexto tempo a 2,990 seg. do líder.

Em GTD Tim Zimmerman no Lamborghini #19 da GRT Grasser Racing Team a fazer a pole com o tempo de 2:00:010. ficando à frente de Jan Heylen no Porsche #16 da Wright Motorsports a 0,067 seg da frente. A fechar o top 3 ficou Daniel Morad no Mercedes #28 da Alegra Motorsports.

Seguiu-se uma segunda sessão para os GTD e GTLM para os pilotos profissionais para atribuição de pontos para o campeonato de GTD e foi Jack Hawksworth no Lexus #14 (Vasser Sullivan) conseguiu ser o mais rápido. Em GTLM vimos o “domínio” completo dos Corvette com o #3 de António Garcia a fazer o melhor tempo 1:54:910, seguido de Tommy Milner (Corvette #4) a 0,034 seg. A fechar o top 3 tivemos Connor De Phillippi (BMW #25) a 0,152 seg.

Resultados AQUI