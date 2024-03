IMSA, 12H Sebring: Louis Delétraz assegurou triunfo para a WTR; Albuquerque foi 5º | AutoSport

Louis Delétraz assegurou a vitória para a Wayne Taylor Racing with Andretti na 72ª edição das 12 Horas de Sebring, com uma ultrapassagem ousada a Sébastien Bourdais nos últimos minutos da corrida da segunda prova da temporada do WeatherTech Sportscar Championship do IMSA.

Delétraz, ao volante do Acura ARX-06 n.º 40 da classe GTP, realizou uma manobra arrojada sobre Bourdais na curva 7 do traçado norte-americano, quando faltavam apenas seis minutos para o final da corrida, conquistando a vitória para a sua equipa.

Partilhando o LMDh da Acura com Jordan Taylor e Colton Herta, Deletraz cruzou a linha de chegada apenas 0,891 segundos à frente de Bourdais no Cadillac V-Series.R n.º 01 da Cadillac Racing.

Felipe Nasr levou o Porsche 963 nº 7 da Porsche Penske Motorsport até ao terceiro lugar da classificação, seguido de Connor de Phillippi no BMW M Hybrid V8 nº 25 da BMW M Team RLL e o Acura nº 10, de Filipe Albuquerque, Ricky Taylor e Brendon Hartley, em quinto.

Ainda na classe GTP, destaque para o acidente violento que envolveu Pipo Derani aos comandos do Cadillac V-Series.R nº31 da Cadillac Racing. O piloto brasileiro expressou a sua gratidão pelos avanços em matéria de segurança no desporto automóvel depois de ter saído ileso de um acidente assustador, que resultou no fim abrupto da sua corrida na sétima hora. Uma colisão com o Ferrari da AF Corse de Miguel Molina fez com que o Cadillac V-Series.R de Derani virasse de cabeça para baixo, causando danos significativos no carro. O incidente ocorreu na curva 10, resultando num impacto a alta velocidade com as barreiras de pneus. Apesar da natureza dramática do acidente, Derani saiu dos destroços sem ferimentos.

Em LMP2, a Era Motorsport celebrou o triunfo. O Oreca n.º 18, pilotado por Connor Zilisch, Ryan Dalziel e Dwight Merriman, regressou às vitórias depois das 24 Horas de Daytona, em janeiro. Zilisch, de apenas 17 anos, manteve a liderança durante um reinício, acabando por cruzar a linha de chegada à frente de Mikkel Jensen, da TDS Racing, por apenas 1,127 segundos.

Paul di Resta no Oreca n.º 22 da United Autosports, garantiu o terceiro lugar do pódio.

Apesar de ter enfrentado desafios no início da corrida, a Sean Creech Motorsport, com o Ligier nº 33 pilotado pelo luso João Barbosa, subiu na classificação para terminar em quarto, seguida do Oreca nº 74 da Riley.

Várias equipas revezaram-se na frente do pelotão, como a CrowdStrike Racing operada pela Algarve Pro Racing, a Inter Europol by PR1/Mathiasen Motorsports e a Riley. Na fase final, o Oreca nº 04 da CrowdStrike, conduzido por Colin Braun e na sequência de um contacto com o carro pilotado por Fraga, perdeu as esperanças de vitória, sofrendo um furo.

Jack Hawksworth, Ben Barnicoat e Kyle Kirkwood garantiram a vitória da Vasser Sullivan na classe GTD Pro, numa batalha com a Risi Competizione na fase final da corrida. Hawksworth, ao volante do Lexus RC F GT3 nº 14, realizou uma ultrapassagem ao Ferrari 296 GT3 de Daniel Serra no último arranque, recuperando a liderança e conquistando a vitória na classe.

Serra, juntamente com os seus colegas de equipa James Calado e Davide Rigon, terminou em segundo lugar na classe, enquanto o Lamborghini Huracán GT3 EVO2 da Iron Lynx completou o pódio.Enquanto isso, a Winward Racing saiu vitoriosa na classe GTD, com Philip Ellis a evitar a pressão de Antonio Fuoco, da Cetilar Racing, para conquistar vitórias consecutivas na classe.

O Porsche 911 GT3 R nº120 da Wright Motorsports, com os pilotos Elliott Skeer, Adam Adelson e Jan Heylen, terminou em terceiro, completando o pódio da classe GTD.

Resultados completos, AQUI.

Foto: LAT Images/Richard Dole