IMSA, 12h Sebring: Grande impacto provoca nova interrupção

O Oreca #8 da Tower teve um violento acidente quando faltavam 2h e 45 minutos para o fim da corrida. O protótipo ficou muito danificado, mas felizmente o piloto Timothé Buret a sair ileso.

Meanwhile, big moment in the #Sebring12 as a prototype goes up and over! https://t.co/EftyTh3Iv3 — Nick DeGroot (@ndegroot89) March 20, 2021

No que diz respeito à corrida, o Mazda #55 lidera a prova, algo que tem feito já desde a quarta hora apesar de algumas trocas na frente. O #01 da Chip Ganassi segue em segundo, sempre por perto do líder e o Acura #60 da Meyer Shank Racing completa o top3. Filipe Albuquerque está em quinto lugar, depois de uma penalização por ter provocado um incidente com o Lexus GTD #14.

Em LMP2 o #52 da PR1 Mathiasen Motorsports controla as operações, em LMP3 é o #91 da Riley Motorsport na frente, com João Barbosa no #33 em quinto lugar, em GTLM o BMW #25 de Philipp Eng que acabou de passar para a frente da prova, depois de ultrapassar o Porsche #79 da WeatherTech Racing e em GTD o Porsche #9 da Pfaff Motorsports instalou-se na frente da prova.