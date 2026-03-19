IMSA, 12h Sebring: Decoração especial para a Porsche

A Porsche vai competir nas 12 Horas de Sebring com uma decoração especial, assinalando os 30 anos de parceria com a Mobil 1. A equipa oficial Porsche Penske Motorsport apresentará os seus protótipos com um esquema exclusivo nas cores azul e vermelho sobre fundo branco.

A homenagem celebra uma colaboração iniciada em 1996, nas 24 Horas de Le Mans, e que ao longo das últimas três décadas se traduziu em sucessos desportivos e avanços tecnológicos. A parceria entre a marca alemã e a empresa norte-americana tem sido determinante no desenvolvimento de soluções inovadoras, tanto na competição como nos modelos de produção.

Ao longo dos anos, esta colaboração esteve associada a marcos importantes, como as vitórias do Porsche 911 GT1 em Le Mans, os sucessos do RS Spyder e, mais recentemente, o domínio do Porsche 919 Hybrid, que conquistou títulos mundiais e triunfos na clássica francesa. Também na era da eletrificação, a parceria contribuiu para o desenvolvimento de tecnologias aplicadas ao Porsche GT4 e-Performance e à Fórmula E.

Em pista, a Porsche apresenta-se em Sebring com dois 963 na categoria GTP, liderando o campeonato de construtores. A equipa procura reforçar esse estatuto numa das provas mais exigentes do calendário, num circuito conhecido pelas suas irregularidades e elevado desgaste mecânico.

A marca alemã é a mais bem-sucedida na história das 12 Horas de Sebring, com 19 vitórias absolutas, e ambiciona acrescentar mais um triunfo numa edição que marca também o 75.º aniversário do seu programa de competição.

Thomas Laudenbach, vice-presidente da Porsche Motorsport:

“A parceria próxima e de grande confiança entre a Porsche e a Mobil 1 proporcionou inúmeros momentos inesquecíveis e inovações duradouras. Utilizámos sempre a competição para testar tecnologias e ultrapassar limites, e a Mobil 1 acompanhou-nos nesse percurso ao longo de 30 anos.”

Kelli H. Wright, diretora da ExxonMobil Product Solutions:

“A Mobil 1 tem sido um parceiro tecnológico essencial para a Porsche durante décadas, marcadas por vitórias, títulos e avanços na engenharia. Esta decoração especial em Sebring celebra uma colaboração que continua a impulsionar desempenho e inovação.”

Urs Kuratle, diretor de Motorsport LMDh da Porsche:

“Mesmo com o atual Porsche 963, continuamos a beneficiar da experiência e inovação da Mobil 1. Numa competição tão equilibrada como a IMSA, os detalhes fazem a diferença, e queremos continuar a vencer neste ano especial.”