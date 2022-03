IMSA, 12H Sebring: Cadillac Racing vence; João Barbosa triunfa nos LMP3 | AutoSport

A tripulação do Cadillac DPi-V.R #2 (Alex Lynn, Earl Bamber and Neel Jani) venceu a edição 70 das 12 Horas de Sebring, a segunda prova do ano do IMSA Sportscar Championship. Durante a última hora, Earl Bamber teve de ultrapassar duas vezes Richard Westbrook aos comandos do Cadillac #5, para vencer com 6.471s de vantagem para o carro da JDC Miller MotorSports. O Cadillac DPi-V.R #31 da Whelen Engineering Racing (P. Derani / T. Nunez M. Conway) fechou o pódio da corrida.

Entre os LMP3, João Barbosa, e os companheiros de equipa Malthe Jakobsen e Lance Willsey, no Ligier #33 da Sean Creech Motorsport levou a melhor no final da prova, mesmo com problemas de embraiagem no carro. Esta foi a primeira vitória da equipa na clássica norte-americana de 12 horas de resistência.

Quando a corrida chegou à última hora, Bamber tinha uma vantagem de quase meio minuto sobre o Cadillac #5 da JDC Miller MotorSports, depois de ter herdado a liderança do companheiro de equipa Tristan Vautier. No entanto, foi penalizado com um drive through após um contacto com o Duqueine D08 da AWA, pilotado nesse momento por Kuno Wittmer. Bamber cumpriu a penalização e conseguiu ultrapassar o carro #5, mas pouco depois, novo azar para o piloto da Cadillac. Fez um pião e perdeu de novo o primeiro posto, tendo que voltar a repetir a manobra de ultrapassagem a Richard Westbrook.

Pipo Derani aos comandos do #31 da Action Express fechou o pódio, exclusivo Cadillac, apesar de ter colidido com o Acura ARX-05 #60 da Meyer Shank Racing com Stoffel Vandoorne ao volante quando faltavam 2 horas e 34 minutos para o fim.

Filipe Albuquerque, Ricky Taylor e Will Stevens terminaram no quarto posto, depois de num dos turnos de condução de Stevens terem perdido mais de 30 segundos devido a um drive-through por falhar a leitura na saída do pitlane, quando faltavam menos de quatro horas para o fim da prova. A tripulação da Wayne Taylor Racing não conseguiu recuperar o tempo perdido, já que não houve nenhum período de Safety Car para reagrupar o pelotão.

O Cadillac #48 da Ally Cadillac com Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi e Mike Rockenfeller, perdeu uma possível posição no pódio, depois do carro ter sofrido uma falha nos travões dianteiros quando faltavam duas horas para o fim da corrida. A tripulação terminou em sexto lugar, cinco voltas atrás do carro vencedor e atrás do Acura #60 da Meyer Shank Racing (O. Jarvis / T. Blomqvist S. Vandoorne). O Cadillac #01 da Cadillac Racing teve problemas com a caixa de velocidades desde o início da prova, o que levou a uma longa mudança de caixa de velocidades pela equipa, tendo terminado com 30 voltas de atraso para o carro da mesma estrutura que venceu a prova.

O Oreca #52 da PR1/Mathiasen Motorsports (B. Keating / M. Jensen S. Huffaker) venceu entre os LMP2, com vantagem de uma volta sobre o segundo classificado, o #29 da Racing Team Nederland (F. Van Eerd G. van der Garde / D. Murry). O #18 da Era Motorsport (D. Merriman / K. Tilley /R. Dalziel) fechou o pódio na classe.

Nos LMP3, para além do vencedor ter sido o carro de João Barbosa, o #30 da Jr III Racing (A. Balogh / G. Grist D. Dickerson) foi segundo e #38 da Performance Tech Motorsports (D. Goldburg / R. Lindh C. Shields) fechou o pódio.

A Corvette venceu nos GTD PRO, com Antonio Garcia a levar a melhor na classe no C8.R #3, partilhando os comandos do carro com Nicky Catsburg e Jordan Taylor. O Lamborghini #63 da TR3 Racing (M. Mapelli / A. Caldarelli M. Bortolotti) e o Mercedes AMG GT3 #93 da WeatherTech Racing (C. MacNeil / J. Gounon M. Engel ) completaram o pódio. Nos GTD houve drama na última volta, mas não para os vencedores. A Cetilar Racing (R. Lacorte / G. Sernagiotto A. Fuoco) no Ferrari 488 GT3 venceu a corrida. O segundo classificado foi o Mercedes-AMG GT3 #32 da Gilbert Korthoff (M. Skeen / S. McAleer D. Juncadella), mas o Lexus #14 da VasserSullivan (J. Hawksworth / B. Barnicoat A. Telitz) perdeu o terceiro lugar e o último do pódio na última volta, aparentemente sem combustível, para o Ferrari 488 GT3 #21 da AF CORSE (S. Mann / L. Perez Companc T. Vilander).

Foto: JB Photopress/José Bispo