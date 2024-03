IMSA, 12H Sebring: Cadillac esteve forte nos treinos livres | AutoSport

Phil Hanson, no Porsche privado da JDC-Miller MotorSports foi o piloto mais rápidos das duas primeiras sessões de treinos livres da 72ª edição das 12 Horas de Sebring, depois de Renger van der Zande, ao volante do LMDh da Cadillac Racing, ter começando por marcar o ritmo em pista no treino inaugural, voltando a liderar a tabela de tempos no importante ensaio noturno, o derradeiro antes da qualificação de hoje.

Ao volante do Porsche 963 nº 85 da JDC-Miller MotorSports, Hanson efetuou uma volta de 1:48.149s na classe Grand Touring Prototype (GTP) durante a segunda sessão de treinos, mas tinha sido Renger van der Zande, no Cadillac V-Series.R nº 01, quem tinha liderado a tabela de tempos, que terminou com um 1-2 para a Cadillac, na primeira sessão de treinos livres, sendo seguido do nº 31 conduzido por Jack Aitken.

A terceira sessão de treinos, agendada para a noite, tinha uma outra importância, servindo para afinar as configurações de corrida para um desempenho ótimo.

Assim, Renger van der Zande voltou a colocar o Cadillac no primeiro lugar da tabela de tempos, antes da qualificação para a corrida.

Van der Zande subiu ao topo da tabela de tempos com uma volta de 1:49.179s, superando por 0,258s o BMW M Hybrid V8 n.º 24 da Team RLL de Augusto Farfus.

Filipe Albuquerque assegurou o terceiro lugar no Acura ARX-06 n.º 10 da Wayne Taylor Racing with Andretti, com Tom Blomqvist e Mathieu Jaminet a seguirem de perto no Cadillac n.º 31 da Action Express Racing e o Porsche 963 n.º 6 da Penske, respetivamente.

Na classe LMP2, Mikkel Jensen liderou a corrida com o Oreca 07 Gibson n.º 11 da TDS Racing, conquistando o primeiro lugar com uma volta no final da sessão, apenas 0,007s à frente de Paul-Loup Chatin no protótipo nº99 da AO Racing.

Earl Bamber liderou a classe GTD Pro com o Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n.º 4 da Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports, enquanto Antonio Fuoco marcou o ritmo entre os concorrentes da GTD com o Ferrari 296 GT3 n.º 47 da Cetilar Racing.

A sessão, no entanto, sofreu interrupções com três bandeiras vermelhas. A primeira ocorreu devido à paragem em pista do Ligier nº 33 da Sean Creech Motorsport, conduzido pelo companheiro de equipa de João Barbosa, Jonny Edgar, seguida de uma breve bandeira vermelha devido a um incidente com o Oreca nº 52 da Inter Europol by PR1/Mathiasen. A última bandeira vermelha foi provocada pelo contacto de Colin Braun com as barreiras na curva 17 com o Oreca n.º 04 da CrowdStrike operado pela Algarve Pro Racing, terminando a sessão prematuramente.

Apesar das interrupções, os treinos de quinta-feira à noite deram uma ideia da competição feroz que se espera durante as 12 Horas de Sebring, prometendo uma corrida emocionante. A sessão de qualificação tem lugar hoje, sexta-feira, 15 de março às 16:20h, em Portugal continental.

Resultados completos, AQUI.

Foto: LAT Images/Jake Galstad