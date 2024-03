IMSA, 12H Sebring: Cadillac conquista pole depois de tempos apagados do Acura de Filipe Albuquerque | AutoSport

Pipo Derani garantiu a pole position para as 12 Horas de Sebring, segunda prova da temporada do WeatherTech Sportscar Championship do IMSA, com a primeira fila ‘reservada’ pela Cadillac, depois do tempo mais rápido da sessão ter sido apagado a Ricky Taylor, companheiro de equipa de Filipe Albuquerque e que esteve aos comandos do Acura ARX-06 nº 10 da Wayne Taylor Racing with Andretti.

Derani pilotou o Cadillac V-Series.R n.º 31 da Cadillac Racing com o seu melhor tempo em 1:48.152s numa sessão interrompida por uma bandeira vermelha causada pelo acidente de Mathieu Jaminet, aos comandos do Porsche 963 nº6 da Porsche Penske Motorsport. O acidente deu-se quando Jaminet perdeu o controlo do LMDh alemão na saída de uma das curvas do Sebring International Raceway e bateu com a frente no muro de proteção.

Apesar de Ricky Taylor ter inicialmente registado a volta mais rápida no Acura ARX-06 nº 10 da Wayne Taylor Racing with Andretti, os seus tempos foram anulados devido ao trabalho da equipa no carro durante o período de bandeiras vermelhas. Apenas é permitido trocar de pneus e, desta forma, a equipa onde se insere o piloto luso foi muito penalizada ao serem apagados os seus tempos por volta, perdendo a pole position e passando a arrancar do fundo do pelotão da classe GTP.

Sébastien Bourdais, no Cadillac n.º 01 da Cadillac Racing, ficou em segundo lugar com o tempo de 1:48.299s, seguido de perto por Philipp Eng, no BMW M Hybrid V8 n.º 24 da BMW M Team RLL.

Phil Hanson assegurou a quarta posição, apesar de ter passado pela pole provisória no Porsche 963 nº 85 da JDC-Miller Motorsports antes do incidente com a bandeira vermelha que envolveu Jaminet.

Na classe LMP2, PJ Hyett conquistou a pole position com o Oreca nº 99 da AO Racing, superando por 0.171s Daniel Goldburg, no carro nº 22 da United Autosports.

Nas categorias GT, as margens foram muito curtas. Jack Hawksworth conquistou a pole da GTD Pro com o Lexus RC F GT3 nº 14, enquanto Philip Ellis garantiu a pole na classe GTD com o Mercedes-AMG GT3 Evo nº 57 da Winward Racing. Apesar de classes diferentes, ambos os pilotos terminaram nos dois primeiros lugares da tabela de tempos entre os GT, com Hawksworth a superar Ellis por uma pequena margem de 0,064 segundos, alcançando a marca de 1:58.714s.

A corrida com duração de 12 horas tem o arranque marcado para as 13:40h, de Portugal continental, de amanhã.

Resultados completos, AQUI.

Foto: LAT Images/Jake Galstad