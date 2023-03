IMSA, 12h Sebring: Acidente no final da corrida tira vitória a Filipe Albuquerque | AutoSport

Mais uma vez, um final dramático no IMSA. As 12h de Sebring terminaram de forma surpreendente e inesperada. Poucos esperavam que a Porsche estivesse na luta pela vitória, mas a sucessão de interrupções na corrida trouxeram a marca germânica para as primeiras posições, depois da Cadillac e a Acura controlarem as primeiras horas da prova. A luta final ficou a cargo dos dois Porsches e do Acura #10 de Filipe Albuquerque, mas um acidente nos minutos finais tirou da luta o piloto luso e os dois Porsches.

Ricky Taylor, no #10 (R. Taylor / F. Albuquerque / L. Deletraz) conseguiu ganhar uma posição na largada, assegurando o segundo lugar, atrás do #31 (P. Derani / A. Sims / J. Aitken) de Pipo Derani, o detentor da pole. Mas perto do final da primeira hora, Sebastien Bourdais no #01 (S. Bourdais / R. van der Zande/ S. Dixon) acabou por regressar ao segundo lugar perdido nos primeiros metros da corrida, que foi interrompida logo nas primeiras voltas. Derani liderava, seguido de Bourdais e Taylor. No final da janela de reabastecimento dos GTP surgiu o segundo Full Course Yellow da corrida e a ordem para a categoria principal era o #01 de Bourdais, que conseguiu ganhar a posição nas boxes, seguido do #31 de Derani, o #60 de Tom Blomqvist (T. Blomqvist / C. Braun /H. Castroneves), o #7 ( M. Campbell / F. Nasr / M. Christensen) de Matt Campbell e o #10 de Ricky Taylor.

Os Cadillac começaram a instalar-se na frente com o Acura #10 sempre por perto. Mas o Cadillac #31 encontrou dificuldades com um incidente com um LMP3, numa altura em que o Derani perdia muito tempo com um stint duplo no mesmo conjunto de pneus. Nesta fase era o #01 na frente, perseguido pelo #10. Os Porsche e os BMW andavam por perto, mas sem incomodarem muito.

Albuquerque liderava a meio da prova

A meio da corrida, a liderança pertencia a Filipe Albuquerque, com uma paragem bem orquestrada por altura de mais uma interrupção, seguido pelo Cadillac #31, depois do #01 ter tido problemas com um pião. Se tínhamos Cadillac e o Acura #10 na luta pelos primeiros lugares, com o Acura #60 por perto, os Porsche e os BMW estavam sempre a alguma distância, na luta pelo top5.

Assim, a luta pelo primeiro lugar parecia ter dois candidatos principais, o #01 e o #10, com o #60 a rondar e com o #31 a mostrar alguma inconstância. Mas à passagem da nona hora, e quando estava na liderança, o Cadillac #01 regressou às boxes com um princípio de incêndio. Era o fim da corrida para a máquina americana e o fim do sonho para a Chip Ganassi, que venceu no ano passado. Foi nessa altura que o Acura #10 regressou à liderança, isto depois de uma penalização (Drive Through) por exceder a velocidade permitida na via das boxes. Ricky Taylor recuperou bem e regressou ao topo, entregando o carro a Louis Deletraz, que por sua vez entregou a máquina na liderança a Filipe Albuquerque, que assumiu as duas últimas horas de corrida.

O #10 parecia com um ritmo sólido e estava encaminhado para a vitória, enquanto que a luta pelos restantes lugares no pódio permanecia em aberto. À entrada para as duas últimas horas, o Porsche #7 (M. Campbell / F. Nasr /M. Christensen) seguia em segundo, seguido do BMW #25 (C. De Phillippi / N. Yelloly/ S. van der Linde), o único carro bávaro ainda em pista, com o #24 (P. Eng / A. Farfus / M. Wittmann) a desistir com problemas, na sétima hora de prova. O Acura #60 (T. Blomqvist / C. Braun / H. Castroneves) e o Cadillac #31 e o Porsche #6 (N. Tandy / M. Jaminet / D. Cameron) ainda tinham também hipóteses de conseguir um bom resultado. Mas as sucessivas interrupções nas últimas horas trouxeram a Porsche para a luta pela vitória.

Sucessivas interrupções mudaram o cenário da corrida

A tarefa ficou muito dificultada para o Acura #60 que na 11º hora de prova ficou parado em pista, o que provocou mais um Full Course Yellow, depois de ter perdido uma roda. Era o fim da luta pela vitória para o segundo Acura. O BMW ficou mais tempo parado na boxes para uma reparação, uma troca de travões no eixo traseiro e com isso caíram da volta do líder.

Pouco depois do recomeço, nova interrupção com Oreca #51 de Pietro Fittipaldi a sair de pista na curva 1, com uma roda a soltar-se e a bater no LMP3 #30. A interrupção levou o pelotão até a última hora.

No recomeço, Albuquerque manteve a liderança, enquanto o #7 da Porsche foi penalizado por um Drive Through, pelos mecânicos terem trabalhado no carro fora da área designada. Mas o #6 da Porsche ameaçava o #10 de Albuquerque. A luta foi dura entre os dois carros, com Albuquerque a ser muito agressivo nesta fase, mas a manter a posição. Minutos depois, nova interrupção com mais uma saída de pista.

Incidente virou corrida do avesso

A luta para a vitória seria entre Albuquerque no Acua #10, Mathieu Jaminet no Porsche #6 e Jack Aitken no Cadillac #31, e o Porsche #7.

O #10 e o #6 foram às boxes e o Porsche saiu à frente do Acura e Albuquerque teria de passar Jaminet em pista, com Jack Aitken na liderança, que apenas segurou por meia volta, com o Porsche #6 a passar para a liderança, com o #10 a seguir o exemplo. Este recomeço foi frenético e vimos o Porsche #7, o Caddy #31 e o Acura #10 lado a lado na reta da meta, com o português a travar mais tarde e a passar para o segundo posto. A luta era tremenda, mas Jaminet mantinha-se na frente, pressionado por Albuquerque, que por sua vez era perseguido por Felipe Nasr.

O drama aconteceu nos últimos minutos da prova. Albuquerque atacou Jamniet, que tenyava passar por uns GT´s e houve um toque entre ambos (a luta entre os pilotos já tinha aquecido anteriormente), que atirou o português contra as barreiras. O Acura regressou à pista, já fora de controlo e tornou-se numa barreira para os dois Porsches que embateram na máquina nipónica. Os principais candidatos à vitória ficaram assim arredados da luta. Jack Aitken ficou em segundo, com o BMW#24 de Nick Yelloly em segundo.

WOW!! TOP 3 IN #Sebring12 HAVE CRASHED WITH 15 MINUTES TO GO! pic.twitter.com/1PCiaLmAh2 — Garage Guy Tony (@GarageGuyTony) March 19, 2023

A corrida ainda foi novamente interrompida com um FCY, mas ainda tivemos 5 minutos de corrida com Aitken no #31 na frente com via aberta para a vitória do Cadillac da Whelen Engineering Racing Cadillac, com o BMW#24 da BMW M Team RLL em segundo. O terceiro lugar na geral ficou entregue ao LMP2 #8 da Tower Motorsports (J. Farano / S. McLaughlin / K. Simpson). A vitória nos GTD Pro foi para o Porsche #9 da Pfaff Motorsports (K. Bachler / P. Pilet / L. Vanthoor) enquanto que o o BMW #1 da Paul Miller Racing ( B. Sellers / M. Snow / C. Lewis) venceram em GTD. Em LMP3, vitória para Ligier #74 da Riley (G. Robinson / F. Fraga / J. Burdon), com uma corrida para esquecer para o #33 de João Barbosa.

Mais uma corrida louca. Cadillac parecia favorita, mas suou muito para vencer. O Acura #10 foi sempre forte e conseguiu andar sempre na frente, mas a noite trouxe muitas surpresas e a Porsche aproximou-se dos primeiros lugares. Ninguém esperava uma luta Porsche vs Acura, mas aconteceu e terminou prematuramente, num incidente de corrida. Aproveitou o “Caddy” #31 que teve uma corrida com altos e baixos, sabendo aproveitar os azares alheios, tal como o BMW #24 que consegue um pódio surpreendente. O Cadillac #01 parecia ser um dos mais fortes candidatos, mas o azar tirou-o de prova. Sebring esteve mais uma vez tão perto para Albuquerque, mas o incidente final deitou tudo a perder. Fica na retina mais uma prestação “à Albuquerque”, sem medo, agressivo e no limite.

