IMSA, 12h de Sebring: Susto no pit lane

O BMW #24 da BMW RLL Team ficou literalmente em chamas na última paragem nas boxes. A mangueira ficou mal conectada ao carro e a gasolina que escapou incendiou-se provocando um susto no pit lane.

Scott Dixon no Cadillac #01 mantém-se na frente da corrida depois de ter passado por Filipe Albuquerque num recomeço após Full Course Yellow, O piloto português já entregou o carro a Alex Rossi que agora ocupa o quarto lugar. Olivier Pla no Acura #60 é segundo e Oliver Jarvis no Mazda #55 é terceiro. Em LMP2 e LMP3 não houve muitas mudanças na frente da corrida, em GTLM o BMW #25 mantém-se na frente com o Porsche #79 em perseguição e em GTD o Porsche #9 segue na frente na companhia do Aston Martin #23.