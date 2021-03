IMSA, 12h de Sebring: Ponto de situação depois de 6h de prova

Chegamos a meio da prova das 12h de Sebring. O Cadillac #01 da Chip Ganassi lidera a prova e o #10 de Filipe Albuquerque segue em quarto.

Na largada o #31 de Pipo Derani manteve a liderança com o Cadillac #01 a subir para a segunda posição. Renger Van der Zande passou pelo Acura #10 de Ricky Taylor e este trio manteve-se na frente da corrida nos primeiros minutos.

O holandês aproximou-se então do pole-sitter Derani antes de passar o brasileiro aproveitando o tráfego para fazer a manobra.

Van der Zande manteve-se à frente depois do primeiro período de Full Course Yellow, que foi causado pela necessidade de limpar os destroços na Curva 17 depois de Jimmie Johnson ter feito um pião com o seu Cadillac #48 da Action Express que tocou no Cadillac #5 da JDC-Miller Motorsports de Loic Duval. Ambos os carros sofreram danos mas apenas o #48 foi para as boxes para reparações rápidas.

A luta pelo primeiro lugar manteve-se acesa e Derani tentou passar Van der Zande antes da última curva de Sebring, mas o brasileiro foi entalado pelo #01, que teve de se desviar de um GTD. Isso levou a um impacto violento do #31 contra o muro, que entrou nas boxes logo de seguida e perdeu quatro voltas com a equipa a ter de reparar as suspensões do lado direito do carro.

A luta pela liderança ficava entregue a Van der Zande e Taylor e Olivier Pla terceiro no Acura #60 da Meyer Shank Racing.

Taylor acabou por passar por Van der Zande e o Acura #10 instalou-se na liderança com Filipe Albuquerque a entrar no carro e a estender essa liderança. No final da terceira hora, Filipe Albuquerque estava à frente de Scott Dixon, da Chip Ganassi Racing, mas o segundo FCY da prova baralhou as contas, com muitas equipas a entrarem para as boxes, enquanto Simon Pagenaud ficou em pista e assumiu o primeiro lugar no Cadillac DPi-V.R #48 até à frente. Harry Tincknell no Mazda #55, aproximou-se da frente, após ter inicialmente estado em quinto.

O recomeço da prova foi breve com um terceiro FCY originado por um acidente violento. Franck Perera perdeu o controlo do Lamborghini Huracan GT3 Evo da Grasser Racing Team e atingiu o Mercedes-AMG GT3 Evo da Alegra Motorsports de Billy Johnson. O impacto deslocou as barreiras que demoraram meia hora a serem reparadas.

Pagenaud manteve-se pouco tempo na frente da corrida no recomeço, tendo de ir para as boxes para uma paragem planeada e Tincknell assumiu a liderança e conseguiu os cinco pontos para a Michelin Endurance Cup juntamente. Os pontos da Sebring MEC são distribuídos após quatro horas, oito horas e no final.

Juan Pablo Montoya no Acura #60 ultrapassou Albuquerque e Dixon estava em quarto lugar no Cadillac #01.

No entanto, a Chip Ganassi voltou a colocar o seu carro na frente e Van der Zande reassumiu a liderança da corrida no final da quinta hora. O holandês do #01 passou por Oliver Jarvis e alargou a vantagem para quase 20 segundos sobre o Mazda com seis horas completadas. Olivier Pla está em terceiro no Meyer Shank Racing Acura ARX-05 #60 seguido do #10 de Alexander Rossi. Rossi teve um começo de stint péssimo com uma saída das boxes que foi penalizada com um Drive Through, por ter arrancado ainda com a mangueira do combustível ligada ao carro. Além de ter perdido duas posições, perdeu mais tempo com a nova passagem pelo pit lane que o atirou para quinto, tendo recuperado uma posição. Vida complicada para Albuquerque e a sua equipa.

Em GTLM o Corvette #3 largou da liderança e tem-se mantido na frente durante praticamente toda a corrida, apesar de estar sempre pressionado pelos BMW #25 e #24. O #25 chegou a estar na frente da corrida, mas o #3 regressou aos comandos da prova. O Chevrolet Corvette C8.R nº 4 teve um arranque problemático, com Tommy Milner a receber primeiro um drive-through por irregularidade no procedimento de partida, seguido rapidamente por uma paragem nas boxes não programada devido a um problema de motor.

Do lado do GTD a primeira hora foi de liderança do Lexus #14 mas com o decorrer da prova a liderança passou os Porsche 911 GT3 R. Primeiro, Patrick Long ultrapassou o condutor Lexus Kyle Kirkwood na curva 16 à direita para colocar a Wright Motorsport à frente.

Jan Heylen, colega de Long, perdeu a liderança no terceiro FCY, atrás do Corey Lewis do Lamborghini da Paul Miller Racing e do Porsche da Pfaff Motorsports pilotado por Laurens Vanthoor, que ficou na frente da corrida por essa altura. Entretanto o Porsche #16 da Wright Motorsport voltou a assumir a liderança da prova. O Aston Martin Vantage GT3 #23 The Heart of Racing é o terceiro.

Em LMP2 e LMP3 as mudanças na frente da prova não foram numerosas. A PR1/Mathisen Motorsports liderou em LMP2 após quatro horas enquanto a Performance Tech Motorsports’ liderou a ordem LMP3, com o #33 de João Barbosa a fazer uma corrida positiva, subindo do sexto até ao terceiro lugar.

