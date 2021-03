IMSA, 12h de Sebring: Action Express começa melhor

A Action Express começou melhor o fim de semana das 12 h de Sebring. Felipe Nasr, Pipo Derani e Mike Conway foram os mais rápidos da primeira sessão de treinos.

A tripulação do #31 colocou na tabela o tempo de 1:46.212, quatro décimos à frente do Cadillac #01 de Renger Van der Zand, Kevin Magnussen e Scott Dixon. A fechar o top 3 ficou o Acura #60 da Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian (D. Cameron / O. Pla / J. Montoya). O #10 da WTR ficou com o quinto tempo. O carro de Filipe Albuquerque ficou a mais de 1.2 seg. do melhor registo.

Em LMP2 foi, como habitualmente a PR1 Mathiasen Motorsports (B. Keating / M. Jensen / S. Huffaker) a ficar com o melhor registo, em LMP3 o #91 da Riley Motorsports (J. Cox / D. Murry / J. Bleekemolen) com o #33 de João Barbosa a ficar com o quinto tempo.

Em GTLM foi o Corvette #3 (3 A. Garcia / J. Taylor / N. Catsburg) a ficar na frente e em GTD foi o BMW da Turner Motorsport (B. Auberlen / R. Foley / A. Read) a ficar na frente.

