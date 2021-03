IMSA, 12h de Sebring: #31 sempre na frente nos treinos

Com três sessões de treinos já feitas na preparação para as 12h de Sebring há uma tendência já clara. O #31 da Action Express está com a corda toda e liderou as três sessões de treinos livres.

Depois de ter sido o mais rápido no treino 1, o #31 (F. Nasr / M. Conway / P. Derani) voltou a ser o mais rápido no segundo apronto do dia com a marca de 1:47.323. Neste treino as diferenças foram menores e a Mazda (O. Jarvis / H. Tincknell / J. Bomarito) ocupou o terceiro lugar atrás do Cadillac #5 da JDC-Miller MotorSports). O #10 da WTR ficou novamente com o quinto tempo da sessão (R. Taylor / F. Albuquerque / A. Ross).

No terceiro treino, na sessão noturna foi novamente o #31 na frente, seguido do #01 da Cadillac Chip Ganassi Racing (R. van der Zande / K. Magnussen / S. Dixon) e com o #10 a entrar pela primeira vez nos três primeiros.

Como era esperado, os Cadillac são a máquina de referência para esta prova e a vantagem está toda do lado das máquinas americanas. Mazda e Acura já deram um ar da sua graça no top3, mas sempre a alguma distância. Será uma corrida mais dura para quem não tiver um “caddy” nas mãos.

Em LMP2 é a história do costume com a PR1 Mathiasen Motorsports (B. Keating / M. Jensen / S. Huffaker) sempre na liderança, em LMP3 os dois carros da Riley Motorsports parece estar melhor com o #33 da Sean Creech Motorsport ( J. Barbosa / Y. Clairay / L. Willsey) a ficar no top3 no segundo treino, tendo caído para sexto no último apronto.

Em GTLM, depois da primeira sessão ter sido dominada pelos Corvette, as duas seguintes tiveram como destaque o Porsche da WeatherTech Racing (9 C. MacNeil / M. Jaminet / M. Campbell) que fez o melhor tempo nas duas últimas sessões do dia, mas as distâncias mantêm-se relativamente curtas com os Corvette e os BMW sempre por perto.

Em GTD, o BMW da Turner Motorsport (B. Auberlen / R. Foley / A. Read) voltou a estar em destaque na segunda sessão, ficando atrás do Mercedes da Sun Energy 1 (K. Habul / M. Engel / M. Grenier), com o Lamborghini da GRT Grasser Racing Team (9 S. Simpson / F. Perera / T. Zimmermann) por perto e no terceiro treino foi o Porsche da Pfaff Motorsports (Z. Robichon / L. Vanthoor / L. Kern) a fazer o melhor registo.

