IMSA, 12h de Sebring: #31 começa da pior forma

A primeira hora das 12h de Sebring foram animadas e já contamos com um Full Course Yellow.

A corrida começou com Pipo Derani (Whelen Engineering Racing #31) a liderar seguido do Cadillac da Chip Ganassi (#01) com Ricky Taylor (Konica Minolta Acura ARX-05 #10) a perder uma posição. Nos GTLM o Corvette #4 perdeu duas posições para os BMW (BMW Team RLL #24 e #25) e para agravar a situação foi penalizado por não ter cumprido o procedimento na largada. Também o Porsche #16 (Wright Motorsports), detentor da pole em GTD, recebeu a mesma penalização.

Not a great start to the #Sebring12 for #NASCAR legend Jimmie Johnson 😱 – although he did lead a lap as the 48 car is now off pit sequence! #IMSA pic.twitter.com/iUjPyQ7UNr March 20, 2021

O primeiro FCY aconteceu ainda antes da meia hora de corrida com o Cadillac #48 a perder o controlo, tal como aconteceu na qualificação e que obrigou à troca do monocoque do chassis. Um toque resultou em dano e a uma ida às boxes. Também o Cadillac #5 (Mustang Sampling / JDC-Miller Motorsport) sofreu danos menores, mas continuou em pista. No recomeço o #01, #31 e #10 seguiam na frente e de forma destacada, com Renger van der Zande a ficar na frente de Derani no recomeço da prova. Passado alguns minutos, Derani tentou passar Van der Zande mas o holandês teve de se afastar de um GTD e apertou Derani que não evitou o toque no muro, que danificou a suspensão do Cadillac e atirou para último na classe com três voltas de atraso.

Neste momento Van der Zande e Taylor lideram com vantagem para a concorrência.

Em LMP2 o Oreca #52 (PR1 Mathiasen Motorsports) lidera e em LMP3 é o Ligier #38 (Performance Tech Motorsports) na frente com o #33 de João Barbosa a recuperar, estando agora na quarta posição.

Em GTLM o Corvette #3 está na frente apertado pelos dois BMW com o Porsche #39 e o Corvette #4 a uma volta de distância e em GTD o Lexus #14 (Vasser Sullivan) mantém a liderança.

