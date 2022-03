IMSA, 12 Horas Sebring, João Barbosa: “uma das corridas mais fixes do mundo para vencer” | AutoSport

Sean Creech competiu em Sebring durante quase 30 anos e nunca provou o sabor da vitória, até este sábado, quando a sua equipa, a Sean Creech Motorsport (SCM) lutou duramente em condições difíceis para conquistar a sua primeira vitória na 70ª edição das 12 Horas de Sebring, com João Barbosa a liderar o trio de pilotos do Ligier da equipa.

“Foi um esforço tremendo de toda a equipa”, disse Barbosa depois de conquistar mais uma vitória no IMSA. “O carro esteve bem. Tivemos um ligeiro problema de embraiagem, mas a equipa fez um trabalho tão bom com o carro que fomos capazes de lidar com isso. Tudo correu como planeado, a equipa tomou todas as decisões certas. Esta é uma das corridas mais fixes do mundo para vencer, especialmente num dia complicado como o de hoje. Foi um trabalho impecável da tripulação e dos pilotos”.

O piloto português elogiou o trabalho dos companheiros de equipa. “Não tenho palavras suficientes para elogiar o trabalho de Malthe [Jakobsen]. Tem apenas 18 anos, mas tem um futuro muito brilhante à sua frente. Lance [Willsey] fez um ótimo trabalho e trouxemos o carro até ao fim sem um arranhão”.