IMSA, 12 H Sebring: Estreia do Lamborghini em GTP na 72ª edição da prova (c/ horário) | AutoSport

A segunda prova da temporada do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA tem lugar este fim de semana, com a realização da 72ª edição das 12 Horas de Sebring. Serão 58 os carros, um aumento de cinco em relação a 2023, que estarão em pista no icónico Sebring International Raceway.

O segundo evento no calendário do IMSA concluem as “36 Horas da Flórida” após as 24 Horas de Daytona realizadas em janeiro. Competindo em todas as quatro classes da série – Grand Touring Prototype (GTP), Le Mans Prototype 2 (LMP2), Grand Touring Daytona Pro (GTD PRO) e Grand Touring Daytona (GTD) – a prova em Sebring promete ser bastante disputada.

Depois de um início da temporada de 2024 com uma prova madrasta para Filipe Albuquerque e toda a equipa da Wayne Taylor Racing with Andretti – em Daytona, o andamento do Acura ARX-06 nº10 poderia ter permitido, pelo menos, um pódio, mas um problema elétrico na cablagem fez com que o LMDh parasse repentinamente na pista – o luso pretende ir a Sebring discutir a vitória. Ainda assim, a concorrência será feroz.

Depois de um hiato de sete semanas após a corrida de Daytona, as equipas estão prontas para enfrentar o extenuante teste de resistência no acidentado circuito de Sebring. A Porsche dominou a classe GTP em Daytona, assegurando quatro dos seis primeiros lugares, incluindo o vitorioso Porsche 963 nº 7 da Porsche Penske Motorsport. No entanto, a Acura e a Cadillac conquistaram os restantes lugares do pódio, enquanto a BMW procura recuperar dessa prova. Além disso, a próxima corrida marca a estreia do Lamborghini SC63 n.º 63 da Iron Lynx no IMSA, sendo o LMDh italiano pilotado por Matteo Cairoli, Andrea Caldarelli e Romain Grosjean, aumentando desta forma o pelotão da classe rainha GTP.

Ainda na classe GTP, Renger van der Zande, aos comandos do Cadillac V Series.R nº01 vai celebrar a sua 100ª largada neste campeonato e a sua 106ª corrida do IMSA em Sebring.

A Mercedes-AMG entra em Sebring com uma série de três vitórias consecutivas na classe GT, que remonta ao evento de Indianápolis do ano passado. O carro n.º 57 da Winward Racing tem como objetivo prolongar esta série, enfrentando a concorrência de um pelotão com 35 inscritos em GTD PRO e GTD.

Em LMP2, como é normal, a Algarve Pro Racing vai operar o Oreca nº04 da CrowdStrike, com George Kurtz, Colin Braun e Toby Sowery aos comandos do carro. Já no Ligier nº33 da Sean Creech Motorsport, João Barbosa vai partilhar o volante com Lance Willsey e Jonny Edgar.

As 12 Horas de Sebring são também o segundo evento da IMSA Michelin Endurance Cup, significando que os pontos para são atribuídos à passagem das quatro, oito e 12 horas, com as equipas líderes de cada classe a disputarem a supremacia da resistência norte-americana.

Quinta-feira, 14 de março

14:05h – Treino livre 1

19:05h – Treino Livre 2

13:45h – Treino Livre 3

Sexta-feira, 15 de março

16:20h – Qualificação

Sábado, 16 de março

13:40h – Corrida

Lista de inscritos, AQUI.

Foto: Richard Dole/LAT Images