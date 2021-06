IMSA: #10 de Filipe Albuquerque foi 2º no primeiro treino | AutoSport

O Acura #10 da Wayne Taylor Racing, carro de Filipe Albuquerque no IMSA, foi o segundo mais rápido do primeiro treino do Detroit GP.

Ricky Taylor foi o piloto a atingir o tempo de 1:21.684s na melhor volta, mais 0.096s que o primeiro melhor tempo, que pertence a Tristan Vautier no Cadillac DPi-V.R #5 da JDC-Miller Motorsport. Taylor foi, durante grande parte da sessão, o mais rápido, tendo Vautier nos instantes finais do primeiro treino, completado a volta mais rápida.

Nick Tandy foi o mais rápido nos GTLM e Mario Farnbacher o mais rápido no GTD., numa sessão marcada pelas bandeiras vermelhas a 14 minutos do fim, devido ao fumo do Lamborghini Huracan GT3 Evo #1 da Paul Miller Racing, que ficou parado na pista.