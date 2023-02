IGTC: As 12 Horas de Bathurst em direto | AutoSport

A corrida das 12 de Bathurst, prova inaugural do Intercontinental GT Challenge pode ser vista em direto no canal de YouTube dedicado às competições promovidas pela SRO ou no vídeo que disponibilizamos em baixo. São 12 horas de ação com os pilotos a procurarem celebrar no final da mítica prova australiana em Mount Panorama.

Foto: Andreas Beil/BMW M Motorsport