IGTC: A grelha de partida para as 12 Horas de Bathurst | AutoSport

A grelha de partida para as 12 Horas de Bathurst de 2023 está definida, com quatro marcas representadas nos seis primeiros lugares.

Maro Engel vai sair da pole position com o Mercedes AMG GT3 Evo #999 da GruppeM Mercedes-AMG #999 no arranque da corrida marcado para as 18h45, hora em Portugal continental, tendo Maximilian Gotz no Mercedes #888 da Supercheap Auto ao seu lado. O companheiro de equipa de Gotz, Broc Feeney qualificou o #888 em segundo à frente de Matt Campbell no Porsche 911 GT3R #912 e Jules Gounon no Mercedes #75.

O BMW M4 GT3 #32 da BMW M Team WRT, por violação da pressão mínima dos pneus, e o Audi R8 LMS Evo 2 #74, por violação das regras em parque fechado, foram penalizados e saem de posições mais atrás na grelha.

Nota: O piloto listado em primeiro lugar na tabela seguinte começará a corrida. As classes dividem-se assim: P (Pro), PAM (Pro-Am), SIL (Silver), INV (Invitational).

Pos # Classe Marca Pilotos 1 999 P Mercedes-AMG Engel, Grenier, Marciello 2 888 P Mercedes-AMG Gotz, Feeney, van Gisbergen 3 912 P Porsche Preining, Campbell, Jaminet 4 75 P Mercedes-AMG Stolz, Gounon, Habul 5 65 PAM Audi Talbot, Mostert, Ross 6 46 P BMW Farfus, Martin, Rossi 7 44 SIL Mercedes-AMG Padayachee, Zalloua, Pires, Cameron 8 77 P Mercedes-AMG Ellis, Juncadella, Catsburg 9 32 P BMW Vanthoor, van der Linde, Weerts 10 74 P Audi Haase, Niederhauser, Drudi 11 6 SIL Lamborghini Wall, D’Alberto, Denyer, Deitz 12 55 PAM Audi Vervisch, Golding, Schumacher 13 10 SIL Audi O’Keeffe, Gaunt, Fawcett 14 47 SIL Audi Russell, T.Koundouris, Webb, J.Koundouris 15 99 PAM Mercedes-AMG Whincup, Stanaway, Ibrahim 16 777 PAM Audi Feller, Mies, Shahin 17 222 PAM Mercedes-AMG Davison, Davison, Emery, Taylor 18 24 PAM Mercedes-AMG Reynolds, Love, Bates 19 101 SIL Mercedes-AMG Hunt, Poulakis, Hui, Tse 20 4 PAM Porsche B.Grove, De Pasquale, S.Grove 21 9 PAM Audi Holdsworth, Fiore, Cini 22 50 SIL Audi Wood, Harrison, Crampton 23 19 INV Mercedes Schiller, Pancione, Griffith 24 111 INV MARC Taunton, Currie, Donaldson