IGTC, 9h Kyalami: Vitória de Raffaele Marciello, Jules Gounon e Timur Boguslavskiy | AutoSport

A AKKA ASP Team conquistou uma clara vitória nas 9 Horas de Kyalami a contar para o International GT Challenge. O segundo lugar na corrida foi suficiente para a AF Corse vencer o título de pilotos e a Audi Sport o campeonato de construtores.

A tripulação do Mercedes-AMG GT3 #89 da AKKA ASP Team composta por Raffaele Marciello, Jules Gounon e Timur Boguslavskiy levou a melhor nas 9h de Kyalami, a última de três provas do International GT Challenge de 2021, que foi adiada para o início de 2022, batendo o Ferrari 488 GT3 #51 de Come Ledogar, Alessandro Pier Guidi e Miguel Molina por 15 segundos. No terceiro posto ficou o Audi R8 LMS GT3 #25 da Audi Sport Team Sainteloc, com Patric Niederhauser, Markus Winkelhock – que perderam a o título entre os pilotos por cinco pontos – e Kelvin van der Linde.

Foram apenas 13 carros à partida da prova que foi adiada de dezembro de 2021 para o fim de semana passado, devido à variante Omicron na África do Sul. A chuva forte marcou presença na qualificação e na Superpole, mas na corrida as condições climatéricas foram mais calmas, mesmo que a pista apresentasse algumas zonas molhadas.

Partindo da pole position, o Mercedes-AMG GT3 liderou o pelotão e só perdeu a liderança por breves momentos, durante as paragens nas boxes.Os dois Ferrari da AF Corse (o carro #51 e o #71) foram os maiores adversários da AKKA ASP.

A Ferrari trocou os seus pilotos para ter uma oportunidade de lutar pelo título de pilotos do IGTC: Nicklas Nielsen passou do #51 para o #71 (Nielsen/Rovera/Fuoco) e Molina pilotou o #51. As coisas não correram bem, já que o Ferrari #71 teve de abandonar a corrida devido a problemas na caixa de velocidade com três horas e meia de prova.

Com a desistência do Ferrari #71, a Audi – que comandava o campeonato de construtores – conquistou efetivamente o título.

Resultados completos, aqui.