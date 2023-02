IGTC, 9H Kyalami: 1-2 da BMW M Team WRT; Miguel Ramos no pódio nos Pro-Am | AutoSport

A equipa BMW M WRT conquistou a vitória número dois na sua terceira corrida com o BMW M4 GT3. Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor e Charles Weerts triunfaram nas 9 Horas de Kyalami 9 Hour, a segunda corrida do Intercontinental GT Challenge (IGTC) desta temporada aos comandos do BMW M4 GT3 #32 BMW M4 GT3. Após ter vencido a prova das 24 Horas do Dubai, a equipa oficial da BMW levou de vencida o segundo desafio do IGTC na África do Sul, enquanto o carro #33, com Philipp Eng, Augusto Farfus e Maxime Martin ao volante, terminou no segundo lugar.

A fechar o pódio da classificação geral e da classe Pro, ficou o Audi R8 LMS evo II GT3 #66 da Tresor Attempto Racing (Mattia Drudi/Ricardo Feller/Patric Niederhauser).

O #32 venceu com 1,7s de diferença para o #33, depois de ter perdido toda a vantagem que tinha acumulado com um período tardio de Safety Car. A WRT passou para a liderança da corrida ainda no decorrer da primeira hora, depois de Van der Linde ter ultrapassado Maro Engel no Mercedes-AMG GT3 Evo #999 da GruppeM, que tinha saído da pole position.

Entre os concorrente da classe Pro-Am, os pilotos da SunEnergy1 do Mercedes-AMG GT3 #75 (Kenny Habul/Yannick Mettler/Jules Gounon) conquistaram a vitória sobre o Porsche 911 GT3-R (991.II) #4 da Grove Racing (Brenton Grove/Stephen Grove/Earl Bamber) e Mercedes da SPS automotive performance, com Miguel Ramos ao volante e a fazer equipa com Reece Barr e Luca Stolz. Um furo logo no início no carro da Grove Racing colocou-os atrás do Mercedes do piloto luso, mas ainda conseguiram bater Miguel Ramos, Reece Barr e Luca Stolz pelo segundo lugar nos Pro-Am.