IGTC: 9h de Kyalami adiadas para fevereiro | AutoSport

As 9 horas de Kyalami deveriam acontecer no próximo fim de semana mas a mudança situação da pandemia de COVID 19, com o surgimento da variante Ómicron levou ao adiamento da prova.

O evento, que era a final do IGTC Powered by Pirelli, foi adiado na passada sexta-feira como resultado das restrições de viagem internacionais impostas à África Austral após a descoberta da nova variante. Após extensa consulta às equipas e fabricantes, o evento foi reagendado para 3-5 de Fevereiro.

Há também tempo suficiente para carros, equipamento e pessoal viajarem da África do Sul para a Austrália para as 12 Horas do Liqui-Moly Bathurst, onde a campanha do IGTC 2022 começa três semanas mais tarde.