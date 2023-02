IGTC, 12H Bathurst: SunEnergy1 vence pelo segundo ano consecutivo | AutoSport

Foi um final empolgante da edição de 2023 das 12 Horas de Bathurst, prova inaugural do Intercontinental GT Championship. No final da prova foi Jules Gounon quem passou pela linha de meta no primeiro lugar, dando a segunda vitória consecutiva nesta prova para o Mercedes AMG GT3 Evo da SunEnergy1. O piloto francês e os seus companheiros de equipa Kenny Habul e Luca Stolz, festejaram a vitória na prova australiana sobre Matt Campbell/Mathieu Jaminet/Thomas Preining (Manthey EMA/Porsche GT3 R Spec 2) e Maro Engel/Raffaele Marciello/Mikael Grenier (Mercedes-AMG Team GruppeM/Mercedes-AMG GT3). Os 3 primeiros ficaram separados por apenas 1.5s depois de um final atribulado.

Em Mount Panorama, a SunEnergy1 colocou-se na luta pela vitória com a Mercedes-AMG Team GruppeM, que tinha conquistado a pole position para a corrida, depois de uma estratégia diferente com as paragens programadas, que lhes permitiu passar para a liderança. Mas a menos de uma hora para o final da corrida, Engel no Mercedes da GruppeM, recuperou terreno e tentou a ultrapassagem ao carro da SunEnergy1. Os dois carros germânicos tocaram-se e Gounoun saiu de pista, levando Engel a ser penalizado com um ‘Drive Through’, enquanto o Porsche da Manthey EMA ascendeu ao segundo posto.

Valentino Rossi no BMW M4 GT3 #46 (com Augusto Farfus e Maxime Martin) terminou no 6º lugar, atrás do BMW #32 (S.van der Linde/ D.Vanthoor/C.Weerts) e do Mercedes #888 (S.van Gisbergen/ B.Feeney/M.Goetz).

Com este resultado, Habul e Stolz venceram pelo segundo ano consecutivo em Mount Panorama, enquanto Gounon tornou-se no primeiro piloto a ganhar três edições das 12 Horas de Bathurst em edições consecutivas. E a Mercedes-AMG também igualou o recorde da Audi Sport depois de vencer pela terceira vez.

SunEnergy1 have gone back-to-back!



Jules Gounon, Kenny Habul and Luca Stolz are you 2023 Bathurst 12 Hour champions! #B12hr pic.twitter.com/qSYDdQ0nnJ — Bathurst 12 Hour (@Bathurst12hour) February 5, 2023