Icónica Lola Cars pode regressar às pistas | AutoSport

O empresário britânico baseado nos Estado Unidos da América Till Bechtolsheimer comprou a icónica Lola, fundada em 1958 por Eric Broadleye, e planeia o regresso da marca à competição num futuro próximo.

Bechtolsheimer, que compete no SportsCar Championship da IMSA na classe GTD, afirmou ao Motorsport.com que “um dos principais projetos em que estamos concentrados neste momento, o objectivo seria ter um carro na pista a partir de 2024. Penso que 2025 pode ser um pouco mais realista, mas há certas oportunidades que poderiam aparecer para ter um Lola de volta à pista ainda mais cedo”.

O empresário britânico explicou qual o plano para fazer da marca Lola um dos principais protagonistas na indústria do desporto automóvel agora que tomou conta das operações.

“Quero trazer o nome Lola de volta como uma força capaz de fornecer soluções de engenharia aos clientes, quer se trate de um cliente que compra um pacote competitivo que compete numa pista de corrida, fornecer um produto acabado a um fabricante de equipamento original ou uma pequena peça do puzzle a um terceiro”, explicou Bechtolsheimer. “Tudo isto está de acordo com o que a Lola sempre fez e deve continuar a fazer”.

O novo dono da Lola admitiu que gostaria de ver a marca de regresso às 24 Horas de Le Mans, mas a possibilidade de isso acontecer entre a classe rainha do campeonato do mundo de resistência é difícil. A solução pode passar por conseguir a licença para construir os chassis dos LMP2 de próxima geração. “Acho que não é mau para a Lola envolver-se no âmbito mais restrito num destes projectos de maior escala e concentrar-se em algumas das classes mais baixas das corridas de ‘sportscars’ para aumentar as nossas capacidades, para que quando os concursos de chassis reabrirem, daqui a cinco anos, podermos fazer uma proposta credível”, explicou o empresário.

Foto: Lola Cars