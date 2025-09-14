Iberian Supercars: Vitória de Nerea Martí e José de los Milagros em Valência

O Circuito Ricardo Tormo, em Valência, foi novamente palco de uma corrida emocionante, caraterizada por diferenças mínimas e múltiplas mudanças de posição ao longo das 23 voltas. O público valenciano vibrou de forma especial com a vitória de Nerea Martí e José de los Milagros, ao volante do BMW M4 GT4 EVO da BMW Motorsport España.

Desenvolvimento da corrida

José de los Milagros protagonizou um período inicial exemplar, ganhando inúmeras posições e colocando o carro bávaro na luta pela liderança da corrida. Nerea Martí, piloto de Valência, teve a responsabilidade de fechar a prova, defendendo-se dos ataques de César Machado, no Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Speedy Motorsport, que tinha Roberto Faria, no Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport, por perto.

A prova teve um início atribulado, com um toque ligeiro de Adrián Ferrer no Aston Martin de Henrique Ventura Oliveira, que desencadeou um contacto que também envolveu o Toyota pilotado por Francisco Abreu. Tanto o carro inglês como o japonês da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal foram forçados ao abandono logo na primeira volta, um revés para as aspirações de Francisco Mora e Francisco Abreu na luta pelo título.

Destaques na GT4 Pro

Na categoria GT4 Pro, a vitória de José de los Milagros e Nerea Martí teve um sabor especial para os adeptos locais, que compareceram no circuito para apoiar a piloto valenciana. Este resultado cimentou a competitividade da divisão e colocou a dupla da marca bávara na discussão pelos títulos.

César Machado e Adrián Ferrer terminaram em segundo lugar, enquanto Mathieu Martins e Roberto Faria conquistaram o terceiro degrau do pódio, reforçando a sua posição no campeonato. José Carlos Pires e Tomás Guedes, ao volante de um Toyota da Speedy Motorsport, terminaram em quarto, confirmando a imprevisibilidade desta divisão.

GT4 Pro-Bronze: Uma disputa renhida

A GT4 Pro-Bronze também proporcionou uma corrida renhida, com a vitória a ser alcançada por Guillermo Aso e Filip Vava, no Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team. A dupla superou Sérgio Azevedo e Orlando Batina, no Toyota da Batina Racing, por menos de dois segundos, após estes terem chegado a liderar a corrida na classificação geral depois das paragens nas boxes. Bruno Pires e Mark Kastelic, num Mercedes da Lema Racing, fecharam o pódio, mantendo a regularidade que os caracteriza. Menos sorte teve Gonçalo Araújo, no Aston Martin da Araújo Competição, que, acompanhado por Bruno Pereira, lutou pelos lugares do pódio até um acidente no final da reta da meta o ter forçado a abandonar.

Vitórias na GT4 Bronze e GT4 Am

Na GT4 Bronze, a NM Racing Team voltou a celebrar, desta vez com Andrés Prieto e Ricardo Costa, em Mercedes, a vencerem a divisão. Álvaro Lobera e Gonzalo de Andrés, num McLaren Artura GT4 da SMC Motorsport, terminaram em segundo, enquanto Kyam Potež, em Mercedes da Lema Racing, foi terceiro, confirmando o seu bom desempenho na sua estreia no campeonato.

O Mercedes-AMG da equipa estreante PCR Sport, que havia abandonado na primeira corrida devido a um toque de um adversário, conquistou a vitória na GT4 Am. Vicente Dasí e Josep Parera executaram uma estratégia perfeita, terminando o seu fim de semana de estreia no Supercars Endurance de forma muito positiva. Ruben Vaquinhas e Pedro Bastos Rezende, num Aston Martin da Araújo Competição, ficaram no segundo posto, seguidos por Smörg e Javier Macías, no BMW da Promotion Motorsport.

A performance na GTX

Pompeu Simões e Duarte Camelo, num Porsche da Speedy Motorsport, estiveram em destaque na categoria GTX, realizando uma prova sólida que lhes valeu a vitória na segunda corrida do evento. Nas posições seguintes ficaram Alba Vázquez e Alfonso Colomina, e o estreante Alex Wendt, todos em McLaren 570S GT4 da McLaren Barcelona – SMC Motorsport, completando o pódio e reforçando os bons resultados da formação espanhola.

A categoria Porsche CUP

Na disputa dos Porsche 911 da CUP, Rui Miritta, da Monteiros Competições, demonstrou novamente consistência e experiência, conquistando a vitória. Foi seguido pela dupla inglesa Marcus Fothergill e Dave Benett, da Tockwith Motorsport, e por Vítor Costa, da Monteiros Competições, que se estreou no pódio após o abandono da dupla Adam Fawsitt e Pedro Paiva Raposo, da Protech Motorsport, e a penalização de passagem pelas boxes de Ángel Lanchares, da Lan GP Racing.

Próxima etapa do campeonato

A próxima ronda do Iberian Supercars e Supercars España irá realizar-se em Jerez de la Frontera, nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro. Esta etapa também contará para o Campeonato de Portugal de Velocidade, onde a competição espanhola terá o seu epílogo.

O campeonato Supercars Endurance, que engloba o Iberian Supercars e o Supercars España, estabeleceu-se como um ponto de referência para as corridas de GT na Península Ibérica. O seu formato, que combina provas de sprint com trocas de pilotos, oferece um espetáculo dinâmico para os entusiastas do automobilismo e serve como uma plataforma crucial para o desenvolvimento de novos talentos nas corridas de GT. A integração de diferentes categorias, desde a GT4 Pro à Porsche CUP, assegura uma grelha diversificada e altamente competitiva, atraindo tanto pilotos experientes como promessas emergentes.

POS DIVISÃO PILOTOS CARRO EQUIPA DIFERENÇA

1 GT4 Pro J. Milagros / N. Martí BMW Promotion Motorsport 23 voltas

2 GT4 Pro C. Machado / A. Ferrer Toyota Speedy Motorsport +1.430

3 GT4 Pro M. Martins / R. Faria Aston Martin Racar Motorsport +1.783

4 GT4 Pro J. C. Pires / T. Guedes Toyota Speedy Motorsport +2.500

5 GT4 Pro-Bronze G. Aso / F. Vava Mercedes NM Racing Team +3.062

6 GT4 Pro-Bronze S. Azevedo / O. Batina Toyota Batina Racing +4.896

7 GT4 Pro-Bronze B. Pires / M. Kastelic Mercedes Lema Racing +5.723

8 GT4 Pro-Bronze M. Cristovão / P. Cunha Porsche Veloso Motorsport +7.175

9 GT4 Pro M. Huber / T. Granzella Mercedes NM Racing Team +8.428

10 GT4 Bronze A. Prieto / R. Costa Mercedes NM Racing Team +8.880

11 GT4 Pro-Bronze N. Afonso / A. Areia Toyota Gianfranco Motorsport +10.184

12 GT4 Bronze Á. Lobera / G. de Andrés McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport +12.488

13 GT4 Bronze K. Potež Mercedes Lema Racing +13.158

14 GT4 Pro J. Engström / L. Leveau Mercedes CV Performance x JP Motorsport +15.050

15 GT4 Pro-Bronze J. Cautela / L. Monteiro McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport+15.183

16 GT4 Bronze M. Nabais / A. Nabais Toyota Gianfranco Motorsport +15.955

17 GT4 Bronze M. Bertolín BMW GT Corse +21.993

18 GT4 Pro-Bronze A. Zemaitis / K. Staut Toyota NokoTech Racing by Speedy +22.600

19 GT4 Bronze B. Hormigos / H. Hernández BMW Autoworks Motorsport +24.718

20 GTX P. Simões / D. Camelo Porsche Speedy Motorsport +26.459

21 GT4 Bronze P. Macedo / L. Calheiros Porsche Veloso Motorsport +27.267

22 GT4 Am V. Dasí / J. Perera Mercedes PCR Sport +29.243

23 GT4 Am P. B. Rezende / R. Vaquinhas Aston Martin Gianfranco Motorsport +29.849

24 GT4 Am J. M. Smörg / J. Macías BMW Promotion Motorsport +31.106

25 Cup R. Miritta Porsche Monteiros Competições +32.605

26 GTX A. Vázquez / A. Colomina McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport +33.488

27 Cup M. Fothergill / D. Benett Porsche Marcus Fothergill +34.349

28 GTX A. Wendt McLaren McLaren Barcelona – SMC Motorsport +35.365

29 GTX A. Almeida / T. Roche Ginetta Tockwith Motorsports +36.823

30 GTX S. Kirton / J. Elsworth Ginetta Tockwith Motorsports +39.001

31 Cup V. Costa Porsche Monteiros Competições +39.390

32 GT4 Bronze V. Oliveira / F. Carvalho Aston Martin Racar Motorsport +48.977

33 GT4 Am A. Lopes / F. Videira Aston Martin Racar Motorsport +1:29.403

34 GTX O. Muytjens / B. Pineau Porsche HY Racing +3:26.926

35 Cup Á. Lanchares Porsche LAN GP Racing a 1 volta

36 GTX P. Marques / G. Caçoilo Ligier Chefo Sport Petrogold a 2 voltas

37 GTX H. M. Oliveira BMW Monteiros Competições a 4 voltas

38 GTX Á. Santos / A. Iribas Ligier Chefo Sport Petrogold a 4 voltas